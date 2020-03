VIDEOS - Évadez-vous de votre lieu de confinement grâce à ces belles images du Vaucluse

Rustrel et le Colorado provençal

Il va falloir prendre votre mal en patience puisque le confinement contre le coronavirus ne fait que commencer. Le soleil brille mais vous ne pouvez pas en profiter ou si peu. France Bleu Vaucluse a donc choisi trois vidéos pour vous permettre de vous évader, tout en restant à la maison.

Début 2019, le département a réalisé à l'aide d'un drone un clip vidéo intitulé "En Vaucluse, on prend de la hauteur". Avignon y est à l'honneur, mais aussi Châteauneuf-du-Pape, les dentelles de Montmirail, le théâtre antique d'Orange, Vaison-la-Romaine, les gorges du Toulourenc, etc.

Retrouvez également l'émission "Des Racines et des Ailes" de France 3, diffusée à l'automne 2018 : "Trésors du Vaucluse, depuis Avignon". Le reportage s'attarde dans une première partie sur Avignon, le Palais des Pape, Villeneuve-les-Avignon et l'île de la Barthelasse. Direction ensuite la cité antique d'Orange et les Monts de Vaucluse avant de déambuler dans le Luberon.

Enfin, le youtubeur vauclusien Axolot vous raconte son département dans "Etranges Escales : les curiosités du Vaucluse". Il nous emmène à Fontaine-de-Vaucluse et nous explique les mystères de son gouffre, puis à Gargas, dans les mines de Bruoux avant de partir dans les carrières d'ocre.