VIDEOS - Grand Est Mondial Air Ballons : "Magie, frayeur et émotion", histoires de passion et de passionnés

Des bulles de couleurs dans le ciel de Lorraine : c'est le signe que le Grand Est Mondial Air Ballons est de retour sur la base aérienne de Chambley. Ici depuis 1989, tous les pilotes de ballons se donnent rendez-vous pour le plus grand rassemblement au monde de montgolfières. Les envols ont lieu chaque matin à 6h30 et chaque soir à 18h30 durant 10 jours. Cette 18e édition, se tiendra du 21 au 30 juillet 2023. La grande ligne est programmé le dimanche 23 juillet à 6h30, si les conditions météo sont favorables.

ⓘ Publicité

Pour faire vivre cet évènements, des pilotes et leurs équipages (plus de 3.000), une organisation gérée par des passionnés, qu'ils soient salariés ou bénévoles. Leur point commun : tous sont habités par la passion du GEMAB.

Audrey, la princesse du ballon

Audrey Alioua est l'une des rares femmes pilote de montgolfières. Elle est volontaire pour le GEMAB depuis plus de 10 ans. De spectatrice, elle est devenue pilote, et gère les traductions durant les briefings quotidiens. Le GEMAB, et les vols c'est "une expérience unique et magique. C'est un vol un peu plus stressant qu'un vol normal où on va être tout seul en l'air. Il faut qu'on fasse un peu attention les uns aux autres, mais ça se passe toujours bien".

Des aventures, elle en a vécu, y compris des frayeurs, comme ce jour où avec d'autres pilotes, elle a pris la direction de la vallée de la Gorze. Le vent s'est soudainement arrêté : "J'ai eu un 0.0 au dessus de la forêt. Donc c'est à dire qu'il y a eu plus de vent. Là j'ai eu un petit moment de stress. j'ai fait un peu l'ascenseur en haut en bas pour essayer de trouver du vent et au bout de quelques minutes, le vent est revenu et j'ai pu sortir de la forêt et poser en toute sécurité".

loading

La magie de la grande ligne de 2019

Il est aujourd'hui, coordinateur de la direction des vols, mais Cédric Rovelli est arrivé en 2001 en tant que lanceur. Comme beaucoup, ce passionné garde en mémoire la grande ligne de 2019, ce moment magique où la brume s'est écartée pour laisser passer les ballons. Ce n'était pas l'année du record, qui date de 2017. "Il faudrait peut-être que tous les pilotes du monde entier viennent pour qu'on le batte vraiment une bonne fois pour toutes ... mais là, on en a peut-être pas assez de lignes".

loading

Une charge émotionnelle pendant 10 jours

Les ballons dans le ciel de Chambley, Damien Petit, les observent depuis son enfance. Celui qui à 27 ans est aujourd'hui responsable du pole aéronautique, vient d'un village situé juste à côté de l'aérodrome. Il mesure aujourd'hui tout le travail d'organisation et de patience qu'il faut déployer. La récompense de tous ces efforts, c'est l'émotion qui en ressort. "Il y a de la fatigue, mais aussi beaucoup de bonheur. Et ce n'est pas rare qu'on termine avec des larmes de bonheur à la fin de l'événement". Son vœu le plus cher, est comme pour beaucoup simple et évident à la fois : "Mon rêve : c'est que mes enfants puissent le vivre comme je l'ai vécu"

loading

"Pas besoin de voler pour savourer"

Aline Dufour, l'historique. Elle est là depuis la première édition, quand celle ci s'appelait encore Fraternité 89 . L'épouse de Philippe Buron-Pilatre est la directrice de l'évènement. Une femme de l'ombre, qui plus de 34 ans après la première édition, apprécie encore et toujours tous les moments magiques du GEMAB.

Plein de bulles d'air de couleurs dans le ciel

Nicolas Robinet est un ancien lycéen de la région qui a participé au projet "Le Passeport Pour l'Aventure" en 2017 depuis devenu salariés de l'équipe chez Pilâtre de Rozier. La beauté et la magie des vols, il les a d'abord vécu du sol et depuis août 2022, son brevet de pilote en poche, dans les airs. "Dans les airs, c'est le calme absolu et le repos. On vole avec le vent. C'est calme et c'est tout ce que j'aime. C'est un spectacle magnifique".

Tous ces passionnés seront sur le site du Grand Est Mondial Air Ballon durant les dix jours de la 18e édition sur le site de Chambley.