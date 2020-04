VIDÉOS - Helmut Fritz, le chant des soignants, Casse-noisette : les musiques du confinement en Moselle

Pour se changer les idées, France Bleu Lorraine Nord vous propose une sélection des musiques de confinement, version 100% Moselle.

"Ça m'énerve 2020", Helmut Fritz reprend son tube de 2009 version coronavirus et confinement

Le chanteur Helmut Fritz, originaire de Forbach, publie sur Youtube, une nouvelle version de son tube "Ça m'énerve", sorti en 2009. Il reprend le tube qui l'avait fait connaître en 2009, et s'était vendu à plus de 500.000 exemplaires, mais cette fois sur le thème du coronavirus et du confinement. Helmut Fritz, de son vrai nom Eric Greff est né à Forbach en 1975. En 2009, son tube "Ça m'énerve" était resté un mois numéro 1 du "Top Singles France".

L'Orchestre national de Metz confiné

Les musiciens de l'Orchestre national de Metz ont publié sur Youtube leur version de la Valse des fleurs, extrait du ballet Casse-noisette de Tchaïkovski.

Le chant des soignants

Pour rendre hommage au personnel médical, des cousins et cousines, originaires de Rouhling, Rohrbach notamment, ont revisité le célèbre "Chant des partisans", qui devient le "Chant des soignants", en signe de "solidarité et d’espoir". "C'est pour cette unique raison que ce chant est né, pour générer et cimenter cette cohésion, cette entraide et ce soutien fraternel qui aide nos soignants et qui fait tant de bien à nos coeurs" indique Régis Rienas, le jeune homme confiné dans son appartement à la cité de Rouhling, à l’initiative du chant des soignants.

Nos héros du quotidien version chorale virtuelle

La chanteuse Sarregueminoise Marina d'Amico a publié une vidéo sur sa page Facebook pour soutenir les soignants d'une manière originale. Avec 32 élèves, confinés chez eux, elle a repris "à nos héros du quotidien" de Soprano.