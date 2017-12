VIDEOS - Kamisa Negra, une Strasbourgeoise à la conquête de "La Nouvelle Star"

L'aventure continue pour la chanteuse strasbourgeois Kamisa Negra qui participe à la "Nouvelle Star". Mercredi 6 décembre, elle interprétera une chanson d'Amel Bent.

C'est une enfant du quartier strasbourgeois du Neuhof qui participe cette année à lémission de M6, la "Nouvelle Star". Camille Pailo alias Kamisa Negra s'est rapidement faite remarquée avec son interprétation au piano de "DKR" du rappeur Booba.

Depuis la vidéo, relayée par le rappeur lui-même, a été vue plus d'un million et demi de fois. Alors forcément pour la jeune femme de 24 ans, la "Nouvelle Star" est une aubaine : "c'est une chance de pouvoir passer dans cette émission, c'est une aventure loufoque et super cool. Ca m'apporte beaucoup de visibilité d'autant que l'émission ne montre pas seulement notre voix mais aussi notre parcours".

Des débuts dans les Gospel Kids

La franco-congolaise a commencé à chanter à 10 ans dans les Gospel Kids puis dans le groupe Five Sisters. En 2011, déjà elle participe à l'émission "X Factor" et depuis Kamisa Negra enchaîne les reprises pour se faire connaître : Amy Winehouse, Justin Bieber ou Rihanna.

Maintenant Kamisa Negra prépare son premier album dont la sortie est prévu l'année prochaine. La jeune femme ne revendique aucun style, "c'est ma voix qui est le fil conducteur, je ne veux pas être enfermée dans des cases".

Ce mercredi soir dans la "Nouvelle Star", Kamisa Negra interprétera une chanson d'Amel Bent devant le jury, "Ne retiens pas tes larmes".