VIDEOS - La cavalcade 2019 est passée à travers les gouttes à Limoges

Ce dimanche avait lieu la traditionnelle cavalcade à Limoges. Mêlant chars, musiques et danses le cru 2019 a émerveillé petits et grands malgré quelques gouttes de pluie. Revivez le carnaval limougeaud en photos et vidéos

La cavalcade 2019 a enchanté petits et grands à Limoges ce dimanche

Limoges, France

C'est l'un des grands moments de la fin du printemps à Limoges: la cavalcade. Ce dimanche malgré la pluie, des centaines de limougeauds sont venus admirer les chars et écouter les bandas et groupes de musique qui se produisaient dans les rues de Limoges. Malgré la pluie la cavalcade 2019 a émerveillé petits et grands.

Dans le char en tête de cortège le Maire de Limoges, Emile-Roger Lombertie distribue bonbons et confettis aux passants.

Depuis l'un des chars en tête de cortège, Emile-Roger Lombertie le maire de Limoges jette les confettis et distribue des paquets de bonbons. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Aux côtés du char défilait également les limousins de la compagnie Yalicko et ses personnages hauts ... en couleurs !

Les échassiers de la compagnie Yalicko ont ensuite été suivis par les majorettes de Limoges. Malgré un problème de sonorisation les filles ont assuré leur show jusqu'au bout, forçant l'admiration des plus jeunes et notamment des petites filles sur leur passage. Les majorettes limougeaudes ont notamment pu compter sur l'harmonie municipale de Limoges pour garde le rythme.

Les majorettes de Limoges dans les rues de Limoges, avec une chorégraphie menée à la baguette sous les yeux admiratifs du public. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Changement de groupes de musique, changement d'ambiance. Les rues de Limoges ont pris les couleurs du Brésil avec la banda de Los Cumbancheros, tout droit venue des Landes.

Comme un air de Brésil à #Limoges pour la #cavalcade2019pic.twitter.com/W0PY6ePfUl — France Bleu Limousin (@FBLimousin) May 19, 2019

Si beaucoup d'enfants admirent avec de grands yeux les chars qui passent devant eux, ils n'ont pas hésité à s'approcher de celui des "Poppin's" de la compagnie Les Enjoliveurs. La compagnie a fait découvrir son univers poétique aux petits et grands.

La compagnie Les Enjoliveurs a emmené le public limougeaud dans son univers poétique. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Rapidement les enfants se sont approchés en massent autour du char pour actionner la manivelle et faire " tourner les petites souris dans les airs".

Plein de poésie et ça marche ! Les enfants se massent pour tourner la manivelle du char et « faire tourner les petites souris » #limoges#Cavalcade2019pic.twitter.com/9ZYFf0MJ2D — France Bleu Limousin (@FBLimousin) May 19, 2019

Nouveau changement d'univers avec le 4ème char du cortège, intitulé " Magie à Vegas" il était accompagné par une vingtaine de musiciens tous habillés de noirs et de blancs. Le Marching Band Galaxy est venu d'Orléans pour assurer le show dans les rues de Limoges ce dimanche.

Le char " Magie à Végas" a défilé au rythme du groupe Marching Band Galaxy venu d'Orléans. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Chez les plus petits beaucoup ont reconnu sur le 5ème char le héros gaulois d'Uderzo et Goscinny : Astérix. A l'arrière du char "Ferrarix" difficile de ne pas reconnaître César avec sa couronne de lauriers.

Astérix a défilé en ferrari dans les rues de Limoges pour la cavalcade 2019. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

A l'arrière du char, accompagné de Os Lusitanos et bien reconnaissable à sa couronne de lauriers : César. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Les héros gaulois et romain étaient accompagnés de Os Lusitanos mais aussi de la Banda de Bessines qui a subi les premières gouttes de pluie à proximité de la préfecture. Quelques minutes plus tard, les Bessinauds ont fait danser petits et grands rue Jean Jaurès.

Quelques mètres derrière l'empereur romain César, il était encore question d'un empire dans la cavalcade 2019... d'un empire du bout du monde : le japon. Geisha et Samouraï ont fait rêver les plus jeunes et leurs parents. Beaucoup ont apprécié la mise en scène de ce char " Le dernier char muraï" dédié à l'empire du soleil levant.

Comme un air de Japon dans les rues de Limoges, avec une geisha et un samouraï juchés sur le "dernier char muraï" pour la cavalcade 2019 © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Les rues de Limoges ont aussi vibré au rythme de la musique écossaise. Le groupe "Reading Scottish Pipe Band" n'est pas passé inaperçu avec le traditionnel kilt porté par ses musiciens venus du Berkshire au sud d'Oxford au Royaume-Uni.

Très attendu le char " La guerre des étoiles" a plongé le public dans l'univers de Star Wars avec la princesse Leia et les stormtrooper qui défilait aux côtés de l'avant-dernier char du cortège 2019.

Après les écossais, place à l'univers Star Wars avec le char "La guerre des étoiles" rue Jean Jaurès à Limoges © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Le 9ème et dernier char de la cavalcade 2019 était sans doute le plus attendu puisque sur celui-ci se trouvaient Miss Limoges et ses dauphines .

Fiona Paris, Miss Limoges 2019 a défilé dans le dernier char à l'occasion de la cavalcade 2019, accompagnée de ses dauphines. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

En fin de cortège arrive le char tant attendu des Miss ! #limoges#cavalcade2019pic.twitter.com/O6C9Hb8VOu — France Bleu Limousin (@FBLimousin) May 19, 2019

A la fin du défilé et pour conclure ce long cortège de la cavalcade 2019, le public a pu profiter du sourire et du rythme entraînant de la banda des "Gueules sèches" .