VIDÉOS - La classe orchestre de Gorron en ciné-concert à Paris

Des petits Mayennais à Paris : vingt-huit élèves de 4e et de 3e de la classe orchestre de Gorron ont donné deux ciné-concerts à la cinémathèque française à Paris et dans un cinéma parisien.

La classe orchestre de Gorron était à Paris ce lundi et ce mardi, pour un ciné-concert à la cinémathèque française et dans un cinéma parisien. Vingt-huit élèves de 4e et de 3e ont en fait travaillé pendant un an et demi avec des élèves du collège Clémenceau du 18e arrondissement de Paris. Les petits Parisiens ont réalisé un court métrage de huit minutes, ils ont écrit le scénario et ils ont tourné en juin dernier. Les collégiens de Gorron ont créé la musique, avec l'aide du compositeur Karim Gharbi.

C'est un projet en partenariat avec le CNC, le centre national du cinéma, parrainé par le réalisateur Jean-Pierre Jeunet (Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain, Un long dimanche de fiançailles).

