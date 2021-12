VIDEOS - La crèche animée de Parignargues, incontournable du Noël gardois

A chaque Noël, Emilie rentre à Parignargues, son village d'enfance dans le Gard. Comme chaque année, passage obligé à la crèche animée dans l'église du village :

C'est le petit rituel de Noël ! C'est un vrai plaisir car, avant c'était nous qui nous émerveillions devant cette crèche lorsqu'on était petits et désormais ce sont nos enfants. A chaque fois, on la redécouvre, on trouve des détails qu'on n'avait pas vus auparavant. C'est un vrai trésor ! Elodie, originaire de Parignargues