VIDÉO - La grande roue s'installe à Laval, une première pour les Lumières de Noël !

"Extraordinaire", souffle un passant sur le square de Boston, ce vendredi 19 novembre au matin. Devant lui, la grande roue de 32 mètres de haut est en cours de montage.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une équipe de sept hommes, menés par Jean Clouet d'Orval, propriétaire de la grande roue, assemblent le manège. "C'est un travail qui demande de la précision et de concentration", explique-t-il.

La grande roue va ouvrir le 27 novembre à partir de 11 heures. © Radio France - Selma Riche

Les 24 nacelles vont être installées ce vendredi 19 novembre après-midi. "On est dans de très bonnes conditions, ajoute Jean Clouet d'Orval. Il fait beau et sec et on a une très belle vue sur la ville."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les Lavallois et Lavalloises pourront admirer la ville depuis la grande roue dès le samedi 27 novembre, jour d'inauguration des Lumières de la ville. Le manège va rester à Laval jusqu'au 9 janvier prochain.

24 nacelles vont être installées sur la grande roue. © Radio France - Selma Riche

Horaires de la grande roue : de 13 heures à 22 heures hors vacances scolaires, de 11 heures à 23 heures pendant les vacances. Vendredi, samedi et dimanche de 11 heures à minuit. Tarif : 6 € pour les adultes, 4 € pour les enfants de moins de 10 ans.