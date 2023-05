VIDEOS – La Madeleine Proust revient sur scène avec une nouvelle comédienne

La Madeleine Proust est de retour ! La célébre personnage du Haut-Doubs, à l'accent franc-comtois prononcé, va revenir sur scène. Elle sera incarnée par Corinne Lordier et non plus par Laurence Sémonin. Invitées de France Bleu Besançon, les deux comédiennes se sont passées le relais ce jeudi matin.

Laurence Sémonin (à gauche) passe le relais à Corinne Lordier - Capture écran La Madeleine Proust va remonter sur scène, cinq ans après ses adieux! La célèbre femme du Haut-Doubs, connue pour ses expressions et son accent franc-comtois très prononcé, sera incarnée par une nouvelle comédienne : Corinne Lordier, alias Conie, prend le relais de Laurence Sémonin, alias Lola. Les deux actrices étaient les invitées de France Bleu Besançon ce jeudi matin, avec Pol Laurent et Marion Streicher. ⓘ Publicité Âgée de 72 ans, Laurence Sémonin a fait ses adieux à la scène en 2018 après 30 ans de spectacles et de tournées . Lola continuera d'écrire les textes et Conie les interprétera : "L'écriture, c'est vraiment Lola" confie Corinne Lordier. "D'ailleurs, c'est ce qui fait vraiment la richesse, la beauté de ce personnage, c'est l'écriture (...). Donc non, moi je suis juste une interprète... Bien sûr, j'ai un autre corps, j'ai autre chose, je vais amener des choses comme ça au niveau physique." Le choix d'une nouvelle actrice Laurence Sémonin a elle-même choisi sa remplaçante, qu'elle a vue en spectacle. Dans les années 2000, Corinne Lordier avait interprété une "autre Madeleine" dans le spectacle "La Madeleine Proust fait le tour du monde". loading Le défi : l'accent franc-comtois La nouvelle Madeleine Proust, Corinne Lordier est la fondatrice de la compagnie de théâtre franc-comtoise La Salamandre. Pour elle, reprendre ce personnage culte est un défi, et demande un gros travail... notamment pour prendre l'accent franc-comtois, "comme une nouvelle langue" pour elle. Nous lui avons demandé de le faire en direct : loading L'accent, mais pas seulement : Conie doit apprendre à devenir La Madeleine Proust. "Je suis dans l'apprentissage du texte... les intentions aussi, parce que ce n'est pas qu'un personnage comme ça, avec un accent. Il y a vraiment une intériorité très forte. J'avance pas à pas au fur et à mesure" explique Corinne Lordier. Premier spectacle à Morteau le 28 septembre Laurence Sémonin sera dans la salle pour la première représentation du nouveau spectacle de La Madeleine Proust, annoncé le jeudi 28 septembre 2023 au Théâtre de Morteau, là même où tout a commencé en 1982 pour le personnage devenu ensuite célèbre. Mais Lola fait confiance en Conie pour la suite : "les spectacles, c'est tellement une partition de musique, c'est tellement écrit. Par contre, forcément, quand elle va être à fond dans la Madeleine, il va surgir de temps en temps une phrase comme moi, ça m'est arrivé plein de fois... même surprise, mais elle sera toujours juste! Et donc petit à petit, peut être qu'il va y avoir des phrases qui vont se rajouter parce qu'elle aura une inspiration." Rendez-vous est pris pour la rentrée de septembre dans le Haut-Doubs natal de La Madeleine Proust. Les spectacles sont produits par la société bisontine NG Productions .