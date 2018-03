Sète, France

Grande parade d’arrivée des voiliers, ce mardi matin dans le port de Sète. À l’occasion de l'arrivée de la traversée historique "sur la route des agrumes" Barcelone-Sète, les plus grands navires paradent. L’Hermione, réplique de la frégate du 18e siècle, est aussi l'invitée d’honneur cette année. Le Kruzenshtern, deuxième plus grand quatre mâts du monde, est le bateau fétiche d’Escale à Sète. C'est sa troisième venue au festival et son quatrième passage dans le port de Sète. El Galeon, la seule réplique d’un galion du 16e siècle, fait sa première escale en France.

La Grâce, une réplique d’un brick tchèque du 18e siècle, revient pour la troisième fois à Sète. Le Shtandart, la frégate du Tsar, réplique en bois du premier bâtiment russe de la flotte de Baltique : c'est l'un des plus beaux trois mâts du monde ! Le Nao victoria revient également à Sète après son passage en 2016, c'est la réplique historique du bateau de Magellan… Tous les navires à découvrir en photos et en vidéos.

L'Hermione, invitée d'honneur d'Escale à Sète

La majestueuse Hermione. © Radio France - Jérôme Pivette

Le Kruzenshtern dans le port de Sète

Le Kruzenshtern dans le port de Sète. © Radio France - Jérôme Pivette

Le Kruzenshtern, deuxième plus grand quatre mâts du monde, est le bateau fétiche d’Escale à Sète. © Radio France - Isabelle Lassalle

