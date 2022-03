VIDEOS - La première tapisserie de la tenture Miyazaki est tombée du métier à Aubusson

Après plus d'un an de travail, la première tapisserie de la tenture Miyazaki a été dévoilée ce vendredi à la Cité internationale de la tapisserie à Aubusson.

Des cèdres d'un vert éclatant. Un jeune garçon qui plonge son bras dans l'eau pour soulager une blessure. Voilà la scène de la première tapisserie de la tenture Miyazaki. Elle est tombée du métier ce vendredi après-midi à la Cité internationale de la tapisserie d'Aubusson.

Un détail du bas de la tapisserie. © Radio France - Marianne Naquet

ll s'agit d'une oeuvre monumentale, de 5 mètres de haut pour 4,60 de long, soit 23 mètres carrés, qui représente une scène inspirée du film d'animation Princesse Mononoké et tissée par la manufacture Guillot. Les lissiers qui ont donc découvert leur travail dans son intégralité puisque lorsque l'on tisse, on ne voit que des petites parties du sujet. A quelques minutes de la faire tomber du métier, Patrick Guillot est "un peu très stressé. Ca fait quand même 23 mètres carrés. Imaginez qu'on se soit loupés, ce serait vraiment dommage."

De la laine, mais aussi de la soie ont été utilisées. © Radio France - Marianne Naquet

Les couleurs sont d'une grande vivacité

Son épouse, son fils et lui ont travaillé d'arrache-pied pendant plus d'un an. Un travail qui a payé, puisque le public a été unanime : cette oeuvre est magnifique. "Elle est magnifique, les couleurs sont d'une très grande vivacité, d'une grande lumière, pour nous l'objectif est atteint, voire dépassé, comme souvent, c'est souvent le cadeau que nous fait la tapisserie d'Aubusson", estime Alice Bernadac, la conservatrice de la cité.

Un travail ultra minutieux. © Radio France - Marianne Naquet

A 21 ans, Luc, le fils de Patrick est très content. Il a beaucoup aidé ses parents. "J'ai du mal à réaliser, elle est incroyable. Je suis très fier de mes parents. Mon père et ma mère ont énormément travaillé, jusqu'à être très fatigués. Je suis content pour eux, pour moi, pour nous, et j'espère que ce ne sera pas la dernière, en tout cas je l'espère", confie-t-il. La fin d'un chapitre mais pas de l'histoire : une tapisserie terminée, et la prochaine en train d'être tissée, celle du Voyage de Chihiro. Là encore, ça s'annonce grandiose.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La prochaine tapisserie devrait être terminée l'été prochain. La troisième représentant "Le château ambulant" a elle commencé au début de l'année.

23 mètres carrés. © Radio France - Marianne Naquet