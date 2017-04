VIDEOS - Le 66e festival des jeux du théâtre sera très musical

Il n'y aura pas de tête d'affiche au prochain festival des jeux du théâtre de Sarlat du 20 juillet au 5 août faute de budget, mais la programmation affiche trois spectacles nommés aux Molières 2017. Plusieurs comédies musicales sont également à l'affiche.

C'est avec un budget en baisse de 20.000 euros que Jean-Paul Tribout, le directeur artistique du festival des jeux du théâtre de Sarlat a dû construire la programmation de la 66e édition qui se tiendra du 20 juillet au 5 août dans la cité périgourdine. Cette année, 18 spectacles sont à l'affiche. "Nous n'avons pas de tête d'affiche car nous avons des contraintes économiques qui nous imposent de faire des choix, mais la qualité est tout de même au rendez-vous," explique Jean-Paul Tribout.

Trois pièces nommées aux Molières

Le festival ouvrira le 20 juillet au jardin des Enfeus avec une adaptation d'une pièce de Stefan Zweig, "La peur" nommée à la prochaine cérémonie des "Molières". Le lendemain Nelson Mandela sera à l'honneur à l'abbaye Sainte-Claire avec la pièce "Afrik Mandela". Le dimanche 23 juillet, la comédienne Isabelle De Botton, (Camping Paradis, Maguy, Les Bronzés font du ski) interprétera trois femmes dans une seule pièce intitulée "Adolf Cohen" aux côtés du comédien Jean-Loup Horwitz (Commissariat Bastille, Plus belle la vie).

Cette 66e édition sera placée sous le signe de la musique avec huit spectacles musicaux comme Le Melon qui", "Ivo Levi ou le destin d'Yves Montand" (nommé aux Molières), "Le Cid" revisité de Corneille ou le spectacle de clôture "31" qui narre l'histoire de quatre amis qui se retrouvent chaque année pour passer le nouvel an ensemble dans une ambiance qui devient de plus en pesante.

Comme chaque année, à 11h, Jean-Paul Tribout donnera rendez-vous aux amateurs de théâtre pour des débats à l'hôtel du même nom. L'an dernier, 6.500 spectateurs ont assisté aux représentations du festival. Les organisateurs espèrent en attirer plus. Il en va de la survie de la manifestation. Les places seront en vente au grand public à partir du 3 juillet à l'hôtel Plamon, rue des Consuls à Sarlat. Il est possible de réserver sur place, par courrier ou par téléphone au 05 53 31 10 83. Le prix des places varie de huit à 30 euros en fonction des spectacles. Plus d'infos sont disponibles sur le site du festival des jeux du théâtre.