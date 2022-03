VIDEOS - Le carnaval de Maîche fait le plein pour son retour après le covid

19e édition du carnaval de Maîche, dans le Haut-Doubs, près de 20.000 personnes se sont réunies les 19 et 20 mars 2022. Annulé en 2020 et 2021 à cause du covid, le carnaval a fait le plein, sous le soleil et sans les masques.