VIDÉOS : Le Château de Valençay mise sur la communication numérique

Le château de Valençay rouvre ses portes ce week-end après la trêve hivernale. Comme chaque année, une nouvelle brochure est éditée pour la nouvelle saison. Mais trois vidéos seront aussi mises en ligne sur les réseaux sociaux pour faire la promotion du premier site touristique de l'Indre.

Chacune des 3 vidéos dure un peu moins de 2 minutes et elle présente une facette du château de Valençay : les ateliers gastronomiques du jeudi, les activités pour le jeune public ou les soirées musicales.

Les vidéos sont produites par des professionnels, pour alimenter les réseaux sociaux du château de Valençay.

Aujourd'hui, ces vidéos sont incontournables, estime Fanny Christiaen, chargée de communication du château de Valençay : "La communication passe de plus en plus par la vidéo donc on a voulu suivre le mouvement. Il y a désormais le côté officiel et un côté "vie quotidienne". C'est ce quotidien, au château, qu'on peut mettre au jour le jour sur les réseaux sociaux en plus de la brochure qui elle, une fois publiée, ne change plus. Et les gens sont très friands de ça".

Les vidéos virales attirent les visiteurs

Ces vidéos, si elles deviennent virales, ont bien un impact sur les visites. Berry Province, par exemple, a produit une vidéo avec le Youtubeur Nota Bene, star d'internet. Et Séverine Pascal-Mousselard, chargée de promotion à Berry Province, a bien vu les retombées :

"Nota Bene a une très grande communauté sur les réseaux sociaux, avec 450 000 abonnés sur sa chaîne Youtube. On l'avait contacté pour qu'il fasse une vidéo sur l'histoire du Berry et elle a eu un très gros succès. Dans les commentaires, des gens qui ne connaissaient pas le Berry ont écrit "ça donne envie de venir, ce sont des belles images".

Exemple de commentaires sous la vidéo de Nota Bene sur l'Histoire du Berry - Captures d'écran Youtube

Berry Province a de son côté déjà prévu de relayer les vidéos produites par le Château de Valençay, et de les diffuser sur Facebook à ses quelque 30 000 abonnés.