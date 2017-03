VIDÉOS - Le dessin animé "Il était une fois la vie" revient en version restaurée sur France 4

Le dessin animé culte des années 80, "Il était une fois la vie", revient en version restaurée à partir de ce samedi sur France 4. Le dessin animé sera diffusé à 11h45. La société qui l'a restauré a corrigé toutes les images de Maestro, Pierrot, Teigneux et les autres.

Pour tous ceux qui ont grandi dans les années 80, c'est une savoureuse madeleine de Proust. Le dessin animé "Il était une fois la vie" va être diffusé en version restaurée et HD à partir de ce samedi 4 mars, à 11h45 sur France 4. Diffusé à partir de 1986 dans plus de 120 pays, dont la France, le dessin animé a permis à de nombreux trentenaires et quadragénaires d'apprendre l'anatomie et le fonctionnement du corps humain.

Une restauration des images ultra-précise

Maestro, le savant, Nabot et Teigneux, les virus et les bactéries, mais aussi les globules rouges et blancs ont accompagné des générations d'enfants, et même suscité des vocations chez les professionnels de santé, racontent les producteurs. Les personnages reviennent donc en version restaurée et en haute définition. C'est la société Mikros Image qui a restauré la série. Dans cette vidéo, le graphiste Aurélien Grand explique le travail effectué pour corriger les images du dessin animé.

La comparaison entre les deux génériques

Et voici la vie, ou plutôt la vidéo du générique, en version originale sur la gauche, et en version restaurée sur la droite.

Un générique aux paroles inoubliables

Les épisodes en version non restaurée sont déjà accessibles sur le site ludo.fr, la plateforme de dessins animés de France Télévisions. Et si vous voulez vous remémorer les paroles du générique, et histoire de garder la chanson en tête toute la journée, voici la version karaoké du générique. C'est cadeau !