VIDEOS - Le feu d'artifice du 15 aout de retour au lac de Gérardmer

Le lac de Gérardmer (Vosges) paré de sa robe haute en couleurs pour ce lundi 14 aout. Le traditionnel feu d'artifice a été tiré devant 40.000 visiteurs, venus admirer le spectacle pyrotechnique son et lumière d'une trentaine de minutes. Huit emplacements sonores avaient été installés autour du plan d'eau pour immerger le public dans un show qui a choisi l'eau comme thème.

Cette édition 2023 était particulièrement attendue puisque les trois précédentes avaient été annulées à cause du Covid-19, puis de la sécheresse. Une situation de crise qui a été au cœur du spectacle, introduit par cette phrase : "Bien qu'elle tombe du ciel, elle n'est jamais acquise... De qui parle t-on ? De l'eau bien sûr" La voix a laissé ensuite place à une série de chansons autour de référence aquatique, Purple Rain de Prince, Smoke on the Water de Deep Purp, Face à la mer de Calogero ou encore It's raining men de Weather Girls