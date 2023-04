VIDEOS - Le grand parc du Puy du Fou rouvre ce week-end avec son nouveau spectacle

Le week-end de Pâques marque comme chaque année la reprise pour le grand parc du Puy du Fou en Vendée. Cette année, les visiteurs pourront voir un nouveau spectacle, le Mime et l'Etoile, hommage à la Belle Époque, lors du cinéma muet. Un nouveau théâtre de 4.000 m² pour accueillir 2.000 spectateurs a été construit à cet effet, soit un investissement de 20 millions d'euros. Le spectacle sera montré cette année 900 fois, soit 1,2 million de spectateurs. Le Puy du Fou tient à maîtriser de A à Z les 3 étapes essentielles que sont la conception, la construction et la création.

2,34 millions de visiteurs en 2022

"Le Puy du Fou aime l'art de la surprise, explique son président Nicolas de Villiers, on aime être là où on ne nous attend pas. Et donc l'objectif, avec ce nouveau spectacle, est vraiment de proposer une histoire qui soit neuve, inattendue dans l'univers du Puy du Fou, mais qui soit pourtant toujours dans cette ligne artistique et la nôtre qui est de puiser dans l'imaginaire collectif du légendaire français". Et pour ce nouveau défi, ce sont les 140 tonnes de décor et 120 personnages qui se déplacent. "On a cherché à faire du très spectaculaire en racontant une histoire de façon très intime. On a un travelling inversé pour raconter l'histoire du cinéma. On place le spectateur à la place de l'œil de la caméra. C'est tout le décor et les acteurs qui sont en mouvement en permanence. La machinerie de fond est au service de la mise en scène" précise Guillaume Vergnaud, le directeur création.

"La technique est au service de l'histoire et de l'émotion qu'on veut donner", Guillaume Vergnaud

Entre novembre et avril, durée durant laquelle le grand parc est fermé aux visiteurs, le travail reste intense : " On n'a que quelques mois pour remettre en état nos spectacles. C'est un gros boulot de maintenance, de machineries. Tous les ans, il n'y a pas qu'une nouveauté. On fait toujours des petites modifications pour le public et pour que nos équipes ne tombent pas dans une lassitude" ajoute Guillaume Vergnaud. "Quand le Puy du Fou gagne, c'est la Vendée qui gagne" rappelle le directeur Olivier Strebelle, rappelant que quand un euro est dépensé au parc, deux euros le sont en Vendée. "Il faut simplement réaliser nos rêves, les faire partager au public. La force du Puy du Fou est d'essayer de transmettre cette petite flamme que nous avons dans le cœur" conclut Nicolas de Villiers.

