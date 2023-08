VIDEOS - Le plus gros mangeur de Livarot a englouti 750 grammes en 3 minutes et 20 secondes

François Lelaizant (à gauche) a battu son record personnel (3'20). Il remporte le concours du plus gros mangeur de Livarot ce dimanche.

C'est une tradition de la foire aux fromages à Livarot depuis des années. Le concours du plus gros mangeur s'est tenu ce dimanche. Huit candidats pour engloutir chacun 750 grammes de ce fromage normand le plus rapidement possible. Depuis plusieurs années, François Lelaizant est le favori. Il participe à ce concours pour la 15e fois.

Sous les encouragements des 1.500 personnes venues place Pasteur ce dimanche, François Lelaizant est allée chercher une sixième victoire consécutive sur ce concours. "J'ai battu mon record personnel d'une seconde, j'ai fait 3 minutes 20", sourit celui qui vient d'engloutir 750 grammes de Livarot.