VIDÉO - Le groupe Genesis se reforme pour une nouvelle tournée fin 2020

Après 13 ans d'absence loin de la scène, le groupe britannique Genesis, porté par Phil Collins se reforme pour "The last domino tour". Une série de dix concerts où le groupe iconique va rejouer ses plus grands tubes.

Le groupe au cent millions d'albums vendus à travers le monde, Genesis, se reforme pour une nouvelle tournée en novembre et décembre 2020 au Royaume-Uni et en Irlande. Dix dates programmées pour ce "The Last Domino Tour" au Royaume-Uni. L'annonce s'est faite au compte-goutte sur le compte Instagram du groupe :

Pas de Peter Gabriel, mais toujours Phil Collins

Cela fait 13 ans que le groupe n'est pas monté sur scène. On pourra retrouver Phil Collins au chant, Mike Rutherford à la guitare et Tony Banks aux claviers. Derrière la batterie, c'est le fils de Phil Collins, Nicholas 18 ans qui va officier. Pas de Peter Gabriel qui a quitté le groupe en 1975. Ils joueront bien sûr les plus grands succès comme "Jesus He knows me" :

Ou encore "I can't dance", "Abacab" ou "That's all", mais les membres du groupe ont déclaré vouloir aussi rejouer certaines chansons passées un peu plus inaperçues aux oreilles du grand public.

Les places sont en vente à partir du vendredi 6 mars à 10 heures en France via le site officiel du groupe.

Les dates de la tournée de Genesis