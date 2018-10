Marseille, France

En 1979, André Giraud crée la première édition du Marseille-Cassis à laquelle participent 700 coureurs. Quarante ans plus tard, ils seront 20.000 au départ de la 40e édition. Devant le stade Orange Vélodrome, sur le boulevard Michelet, le départ de cette 40e édition sera donné à 9h, le dimanche 28 octobre. Long d'une vingtaine de kilomètres, le parcours permet de rejoindre Cassis depuis Marseille, avec l'arrivée sur les hauteurs de la commune, après le passage du col de la Gineste, à 327 mètres d’altitude. Quelques chiffres-clés sur cette course de légende.

Classée dans le top 50 des courses mondiales, cette course mythique mobilise plus de 700 bénévoles : au départ, à la sécurité, pour les secours, les massages ou encore à l’arrivée. Lors de la première édition, le vainqueur finissait en un peu plus d' 1 heure et 15 minutes et la première femme en près d'1 heure et 35 minutes. Depuis, les Kenyans se hissent régulièrement en tête du palmarès et détiennent les records, réalisés en 2015 : moins d'une heure pour les hommes, 57 minutes et 18 secondes et à peine plus d'une heure pour les femmes, 1 heure 6 minutes et 1 seconde.

Les chiffres de l'édition 2019

- 40e édition, 20.000 participants

- 56% viennent de PACA, 44% du reste de la France

- la tranche d'âge la plus représentée, les 36-45 ans

Sur les ravitaillements :

- 50.000 litres d'eau, soit huit Canadair

- 1,4 tonne d'oranges

- 800 kg de pain d'épice

- 400 tablettes de chocolat

- À consulter : le parcours de la course

- À découvrir également en vidéo, le nouveau tracé (identique à celui de l'édition 2017)