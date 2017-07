VIDEOS - Le tank Deborah, vestige de la Grande Guerre, a été transporté dans son futur musée à Flesquières

Le tank Deborah a quitté sa grange ce mercredi matin à Flesquières pour rejoindre le futur centre d'interprétation de Cambrai. Ce vestige de la Première Guerre, lourd de 28 tonnes, a été soulevé par une grue sous les yeux ébahis des habitants et des Britanniques venus pour l'occasion.

Ce vestige de la bataille de Cambrai, lourd de 28 tonnes, a été minutieusement déplacé, puis soulevé dans les airs par une grue de plus de 500 tonnes pour être installé dans le centre "Cambrai Tank 1917", encore en construction. Le centre sera officiellement ouvert au public en novembre prochain pour le centenaire de la bataille.

Le tank Deborah, vestige de la guerre 14-18, découvert en 1998 à Flesquières, va être déplacé par une grue de 500 tonnes ! #nordpic.twitter.com/mho7hBGORH — France Bleu Nord (@fbleunord) July 26, 2017

Transfert délicat du tank dans le "Cambrai Tank 1917", le futur centre d'interprétation à Flesquières #nordpic.twitter.com/m9qf8TcrXr — France Bleu Nord (@fbleunord) July 26, 2017

Huit soldats anglais ont vécu et combattu dans le ventre de Deborah. Six d'entre eux sont morts à Flesquières en 1917, et reposent dans le cimetière près du musée.