VIDEOS - Les 3 Éléphants à Laval : un festival masqué, des artistes exaltés, des spectateurs enchantés

Cette année, en raison des restrictions liées à la crise du coronavirus, le festival Les 3 Eléphants, à Laval, se déroule en format allégé. Ce week-end, aucun concert mais des représentations gratuites d'arts et de théâtre de rue. Un vrai moment de partage, malgré tout, entre artistes et public.

Les 3 Eléphants,c'est le premier gros festival en Mayenne depuis le début de la crise sanitaire, et les organisateurs veulent être exemplaires. Aucun billet vendu sur place pour éviter les attroupements, pas de toilettes, pas de buvette non plus. Les spectacles se déroulent dans des lieux fermés comme dans des cours d'établissement scolaire.

Le public doit arriver une demi-heure avant le début des spectacles. Il est assis et placé par des bénévoles, seule une centaine de personnes pourra assister à chaque représentation.

Pour certains comédiens, évidemment, ces restrictions bouleversent un peu l'ambiance habituelle des arts de la rue : "c'est moins marrant d'avoir des gens masqués mais nous on ne prend pas des gens dans le public pour jouer avec eux, on ne les touche pas, on ne s'en approche pas. Pour des compagnies qui ont un rapport tactile avec le public, ça peut limiter pas mal".

Un spectacle des 3 Eléphants dans la cour d'un lycée © Radio France - g.treille

2.000 spectateurs sont attendus ce week-end, bien loin du record d'il y a deux ans : 26 000 personnes avaient assisté aux différents spectacles de rue du festival mayennais.

Un spectacle de rue aux 3 Eléphants © Radio France - g.treille

Malgré toutes ces mesures, artistes et public réussissent à partager le même enthousiasme, de petits moments précieux qui permettent de tirer un trait sur ce fichu virus.