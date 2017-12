Paris, France

Vous ne savez pas quoi faire avec vos enfants pendant les vacances ? Emmenez-les aux Noël des animaux. Mercredi les caracals, jeudi les aras et vendredi les panthères des neiges. Pendant les vacances de Noël, chacun leur tour, les animaux du zoo du Jardin des Plantes ont reçu leur cadeau de Noël. Le principe est simple : des aliments sont dissimulés dans des noix de coco ou du papier kraft. Quand les soigneurs apportent les "cadeaux" dans les enclos, les animaux doivent réussir à ouvrir les paquets pour accéder à la récompense. Un spectacle qui ravi le public.

On vient régulièrement au Jardin des plantes, mais c'est la première fois qu'on voit les animaux manger. C'est super !

L'opération "Cadeaux aux animaux" continue. Dès mardi 2 janvier ce sera au tour des orangs-outans, mercredi des panthères de Chine, jeudi des kangourous arboricoles (dendrolagues), et les panthères longibandes recevront leurs cadeaux en dernier, le vendredi 5 janvier. À chaque fois, le rendez-vous est à 16 h devant l'enclos de l'espèce.

D'autres animations l'après-midi

Aux mêmes dates, en plus des cadeaux aux animaux, d'autres animations sont organisées. Des quizz de Noël pour les enfants de 8 à 12 ans à 14 h 30 et 15 h 15, et des séances de contes sur les animaux pour les enfants de 4 à 12 ans. En parallèle, coloriages, dessins et maquillages amuseront les petits toute l'après-midi, de 14 h à 16 h 30. Les détails des animations sont à retrouver sur le site internet du zoo du Jardin des Plantes.