Les Bulky games se sont déroulés ce dimanche sur la base de loisirs de Léry-Poses dans l'Eure. Des centaines et centaines de participants ont franchi de multiples épreuves sur des structures gonflables, le tout dans une ambiance bon enfant.

VIDEOS - Les Bulky games à Léry-Poses, un évènement festif et bon enfant

Les Bulky games ont eu lieu ce dimanche sur la base de loisirs de Léry-Poses dans l'Eure. Au menu, 5 kilomètres de courses d'obstacles, d'épreuves, le tout dans une ambiance bon enfant. Plusieurs centaines de participants se sont dépensés sur ces jeux.

"On est venu en famille. On a tout fait, des structures gonflables, des jeux d'eau, des toboggans, c'était génial", raconte tous les membres de la famille Ferreira, originaire de Rouen. A la fin, ils ont décidé de conclure cette journée en piquant une tête dans l'étang.

La famille Ferreira pique une tête dans l'eau après les épreuves. Copier

Des Bulky games, des jeux pour faire des rencontres

Les Bulky games ont aussi des jeux pour faire des rencontres. Des groupes se sont formés via la plateforme Leizup pour s'amuser le temps d'une après-midi. "L'idée c'était de faire une sortie fun, autre que les sorties classiques, boire un verre. Là avec ces jeux, on est dans un 100% délire. On peut voir jusqu'où les gens peuvent aller, les cerner un peu mieux, les comprendre, surtout lorsqu'on ne les connaît pas", explique Steve, un des organisateurs de cette rencontre.

Le reportage complet. Copier

"L'idée c'est d'être curieux. On peut créer des amitiés, se lier d'amitié. C'est vraiment bon enfant. Tu peux rencontrer des gens que tu n'aurais pas rencontrés dans ta vie ordinaire", se réjouit de son côté Hatem.