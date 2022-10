VIDEOS - Les coups de cœur des libraires pour "Lire en Poche", du 7 au 9 octobre à Gradignan

A l'occasion de la 18ème édition de "Lire en Poche", au parc de Mandavit de Gradignan du 7 au 9 octobre 2022, nous sommes allés à la rencontre de 4 libraires de ce salon des livres de poche pour qu'elles nous donnent leur sélection coup de cœur.

"Attachement féroce" de Vivian Gornick

Corinne Caupène de la Librairie de Corinne à Soulac sur Mer vous recommande "Attachement féroce" de Vivian Gornick aux éditions Rivages poche. C'est un roman autobiographique dont l'auteur est une américaine née à New-York de parents ukrainiens. Années 50 dans le Bronx, sur fond de relation mère - fille, Vivian Gornick raconte dans cet ouvrage une déambulation dans les rues de New-York avec sa maman.

"Certaines n'avaient jamais vu la mer" de Julie Otsuka

Pour Lire en Poche, Hélène de Ligneris de La Machine à Lire à Bordeaux a sélectionné "Certaines n'avaient jamais vu la mer" de Julie Otsuka édité chez Folio. C'est l'histoire de femmes japonaises qui en 1919 ont traversé le Pacifique pour arriver en Californie afin d'épouser des hommes qu'elles avaient repéré sur de magnifiques photos. Désillusion complète, les hommes ne sont pas ceux qui ont été annoncés. Ces japonaises vont être exploitées dans tous les sens du terme.

"American dirt" de Jeanne Cummins

Le vrai lieu est une librairie installée à Gradignan. "American Dirt" de Jeanne Cummins paru chez 10-18 est le coup de cœur de Clotilde Papinot, la co-gérante de cet établissement.

Dans ce livre, on part à la rencontre d'une famille mexicaine. Le père est journaliste et enquête sur les problèmes de drogue. Toute sa famille va en périr sauf sa femme et son fils. Ces derniers tentent un exil aux Etats-Unis mais nous sommes dans les années Trump, une période où le mur se renforce.

"L'octopus et moi" d'Erin Hortle

A la librairie Acacia de Libourne, le coup de cœur d'Isabelle Knockaert s'est porté sur "L'octopus et moi" d'Erin Hortle chez 10-18. Ce roman se passe en Tasmanie où une jeune femme, Lucie, vient d'avoir un mastectomie suivie d'une chirurgie réparatrice qu'elle a du mal à accepter. A la suite d'une rencontre assez improbable avec une pieuvre son destin va basculer. Elle va trouver des réponses grâce à l'océan, grâce à la nature et grâce à cette rencontre miraculeuse.