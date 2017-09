VIDÉOS - Les Embuscades 2017 : demandez le programme !

Le festival Les Embuscades, 32ème édition, commence le 19 septembre, et dure jusqu'au 8 octobre à Cossé-le-Vivien est dans 10 autres petites communes. Au programme : 130 artistes présents, pour une trentaine de spectacles.

Ça fait 32 ans que ça dure ! Le festival Les Embuscades, le festival international de l'humour à la campagne, reprend du service le 19 septembre, et dure jusqu'au 8 octobre. Près de 130 artistes sont présents, pour une trentaine de spectacle, à Cossé-le-Vivien et dans dix autres petites communes mayennaises. Voici le programme !

Mardi 19 septembre à Cosmes

À partir de 20h à la salle des fêtes de Cosmes, Marianne Sergent avec "Républicaine", café-théâtre, et Mémé les watts avec "C'était mieux avant", chansons rétro-actuelles.

Vendredi 22 septembre à Simplé

À partir de 20h32 (précisément) à la salle des fêtes de Simplé, Servane Deschamps avec "Tant bien que mal", conte d'humour, et Alain Bernard avec "Piano Rigoletto et tutti Frutti", humour musical.

Samedi 23 septembre à Méral

À partir de 20h32 à la salle Saint-Pierre de Méral, Cyril Iasci avec "Mal Ajusté", café-théâtre, François Guédon avec "L'affaire Guédon", café-théâtre, et Frédéric Fromet avec "Ca Fromet", chansons impertinentes.

Dimanche 24 septembre à Cuillé

À partir de 20h à la salle de l'union de Cuillé, Stan avec "Quelque chose en nous de De Vinci", café-théâtre, et Les Goguettes avec "En trio mais à quatre", chansonniers.

Mardi 26 septembre à la Selle Craonnaise

À partir de 20h à la salle de l'Orion de la Selle Craonnaise, Biscotte avec "One Man Musical", chansons drôles, et Vox international Théâtre avec Kabaravan, théâtre musical.

Mercredi 27 septembre à Astillé

À partir de 20h au café "Chez Laurent", un spectacle surprise !

Vendredi 29 et samedi 30 septembre à Cossé-le-Vivien

Les Nuits de l'humour à partir de 20h15 à la salle du FCC de Cossé-le-Vivien, Éric Toulis avec "En solo", clown chanteur, et Le Grenier de Toulouse avec "Un air de famille", Théâtre.

Dimanche 1er octobre à Athée

À partir de 19h32 à la salle des fêtes d'Athée, La compagnie voyageur debout avec "Samuel", théâtre, et Yannick Jaulin, de la compagnie du nombril du monde, pour des contes.

Lundi 2 octobre à Cossé-le-Vivien

C'est le soir des créations à partir de 19h, à la salle Saint-Exupéry et la salle du FCC à Cossé-le-Vivien. Marc Frémond et Pébroc Théâtre avec "N'empêche", et la compagnie 3ème Acte avec "Notre Candide".

Mercredi 4 octobre à Cossé-le-Vivien

C'est le soir du théâtre burlesque à partir de 20h à la salle du FCC de Cossé-le-Vivien. Théâtre de la passerelle avec "Comment va le monde", clown théâtre, et Luc Apers avec "Leuerre de vérité", contes, magie et théâtre.

Vendredi 6 et samedi 7 octobre à Cossé-le-Vivien

Les Nuits de l'Humour, à partir de 20h15 à la salle du FCC de Cossé-le-Vivien. Kallo Collective, des clowns venus de Nouvelle-Zélande et de Finlande, avec Members of our Limbs, puis Les Épis Noirs, avec Flon Flon ou La véritable histoire de l'Humanité, théâtre d'humour.

Dimanche 8 octobre à Gastines

À partir de 14h32 dans le bourg de Gastines, La Band'allumées, une Fanfare, la Compagnie des 3 Valoches avec l'Hôtel de Nulle Part et d'Ailleurs, théâtre de rue, puis Bla Bla Jazz band, avec le Cabaret du bout de la nuit.