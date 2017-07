- Vidéos - Les Illusions de la Cathédrale de Tours - saison 2 pour le public samedi soir

Dés samedi soir, les Illusions de la Cathédrale vont venir pour la seconde année illuminées la façade de ce monument au cœur de Tours. Au cours de l'été 2016, près de 100 000 personnes avaient pu découvrir ce spectacle de lumières et de son.

Les spectateurs qui ont découvert l'été passé ces Illusions de la Cathédrale, peuvent à nouveau réserver leur soirée pour cet été 2017 : 70% du spectacle a été renouvelé par le scénariste et metteur en lumière Damien Fontaine.

Jeudi soir à 22h45 - heure du spectacle - a eu lieu un dernier filage technique pour s'assurer de la qualité des projections sur la façade de la cathédrale et du niveau sonore.

Plusieurs représentants de la Mairie de Tours étaient d'ailleurs présents aux côtés des techniciens pour s'assurer que le son et lumière ne vire pas au cauchemar pour les riverains et notamment pour la clinique Saint Gatien.

Christophe Bouchet adjoint au maire en charge du rayonnement de la ville et du tourisme a fait du porte à porte chez les riverains pour vérifier le niveau sonore de ce spectacle : "Fenêtres fermées, c'est l'équivalent d'une conversation sur la place" explique-t-il "et pour les patients de la clinique Saint Gatien, on a retravaillé les notes les plus basses de la partition musicale pour éviter de les perturber"

Le manteau de Saint Martin apparaît sur la façade de la cathédrale avant qu'une épée ne vienne le couper en deux © Radio France - Photo M-A Lescure mise en son et lumière Damien Fontaine

Edouard de Germay, l'un des autres adjoints au maire de Tours présent aussi pour ce filage technique expliquait que les critiques des habitants avaient été entendues et que cet été, ce ne serait pour eux que du plaisir en précisant également que le nombre de représentations a été réduit pour qu'ils puissent ne pas vivre tout un été fenêtres fermées.

Comme l'an passé le spectacle est magique, à la fois imprégné de l'histoire de la ville et de son saint patron Saint Martin, mais aussi fantasmagorique et très moderne : les Illusions de la Cathédrale habillent de lumière cette façade vieille de plus de 800 ans et chacun adulte et enfant pourra y retrouver son univers.

« Les Illusions de la cathédrale », c'est en juillet tous les soirs à 22 h 45 et 23 h 15 ; en août, tous les soirs à 22 h 15 et 22 h 45 ; en septembre, les 1er et 2, 8 et 9, 15 et 16 à 22 h et 22 h 30.