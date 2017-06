VIDEOS - Les Insus ont électrisé les festivaliers de Retro'C'Trop à Tilloloy

C'était la tête d'affiche de ce samedi soir : les Insus ont joué sur la scène du festival Retro'C'Trop à Tilloloy, dans la Somme. Un concert d'anthologie, inoubliable pour les Picards qui sont revenus vingt ans en arrière !

La foule était au rendez-vous pour voir Les Insus au festival Retro'C'Trop ce samedi soir à Tilloloy, près de Montdidier dans la Somme. Des dizaines de milliers de festivaliers ont foulé l'herbe du château pour voir Jean-Louis Aubert et ses acolytes sur scène.

Une heure et demi de concert, durant lequel les ex membres de Téléphone ont rejoué leurs plus grands tubes, de "Cendrillon", "La Bombe Humaine", à "New-York avec toi" et "Hygiaphone". Et le public a été unanime : ils n'ont pas pris une ride !

Découvrez les photos et les vidéos du concert

Il n'y a pas d'âge pour voir Les Insus en live ! © Radio France - Pauline Pennanec'h

On ne pouvait pas louper les fans absolus du groupe © Radio France - Pauline Pennanec'h

L'entrée sur scène de @LesInsus à Tilloloy au festival @retroctrop électrisante ! Des milliers de festivaliers attendaient ce moment ! pic.twitter.com/x1uOwXHbk4 — France Bleu Picardie (@fbleupicardie) June 24, 2017