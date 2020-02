La 92e cérémonies des Oscars a battu son plein cette nuit. Parmi les images que l'on retiendra, l'hommage de Spike Lee à Kobe Bryant, l'arrivée de l'équipe des Misérables, les discours de Brad Pitt et Joaquin Phoenix, ou cette interprétation en plusieurs langues du thème de la Reine des Neiges 2.

VIDÉOS - Palmarès et meilleurs moments des Oscars 2020

La 92e cérémonie des Oscars s'est déroulée dans la nuit de dimanche à ce lundi 10 février. Outre le palmarès des 24 catégories, la soirée a été ponctuée de petits moments

Les Français en lice avec "Les Misérables" de Ladj Li sont repartis bredouilles, doublés par le Sud-coréen Bong Joon-Ho et son film "Parasite" pour le prix du meilleur film étranger, mais ils n'ont pas caché leur joie d'être présents :

À 56 ans, Brad Pitt reçoit pour la première fois un Oscar pour un rôle, grâce à celui du cascadeur Cliff Booth dans "Once Upon a Time in Hollywood" de Quentin Tarantino Dans son discours, il a d'ailleurs rendu hommage aux cascadeurs qui réclament la création d'un Oscar pour les récompenser :

Discours émouvant de Joaquin Phoenix, oscarisé pour son rôle dans "Joker" n'a pas pu retenir ses larmes :

Certaines célébrités ont porté des messages sur leurs vêtements : c'est le cas du réalisateur Spike Lee avec son costume mauve, et ce chiffre "24" sur le revers de sa veste. Un hommage au basketteur Kobe Bryant, décédé dans un accident d'hélicoptère, il y a deux semaines.

Les spectateurs ont aussi pu assister à une interprétation en plusieurs langues de la chanson thème de la Reine des Neiges 2 :

Le palmarès dans les principales catégories