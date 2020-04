Le concert planétaire organisé par Lady Gaga nous offre quelques pépites musicales. Des Rolling Stones à Céline Dion, en passant par Angèle et John Legend. L'événement a permis de récolter plus de 150 millions de dollars pour la lutte contre le covid-19.

VIDÉOS - Coronavirus : les meilleurs moments du concert One World Together

Les Rolling Stones ont créé l'événement lors du concert One World Together.

Le concert a rassemblé plus de 70 artistes du monde entier dans la nuit de samedi 18 au dimanche 19 avril. Le "One World : Together At Home", initié par Lady Gaga a permis de collecter plus de 150 millions de dollars pour la lutte contre le coronavirus. Près de huit heures de live, dont six de performances musicales d'Elton John à Angèle en passant par le pianiste Lang Lang, Christine and the Queens, Bilie Eilish, The Killers ou Zucchero.

Les Rolling Stones créent l'événement

Parmi les images qui resteront de cet événement exceptionnel, la performance des Rollings Stones sur You Can't Always Get What You Want. Si le morceau est un plaisir pour les oreilles, les images valent aussi un sacré détour. Le batteur Charlie Watts joue sur... une batterie invisible :

Des live dans les salons de Christine and the Queens et d'Angèle

La France était aussi représentée par Christine and the Queens et la chanteuse Angèle qui ont toutes deux interprété leurs meilleurs titres :

Le Stand By Me de John Legend et Sam Smith

Une clôture en apothéose avec Lady Gaga et Céline Dion

Mais aussi Lang Lang, Andrea Bocceli et John Legend ont interprété "The Prayer". Une dernière chanson pour clôturer près de six heures de musique :

VIDÉO - Revivez l'intégralité du concert du One World : Together At Home