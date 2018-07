"On est en finale !" Voilà ce qu'ont scandé les centaines de supporters de foot Nancéiens à la sortie du Palais des Sports de Gentilly, reconvertie en fan zone ce mardi soir. Tous sont venus voir les demies France-Belgique sur écran géant. Un match à sensations, décuplée à l'intérieur de la salle.

Nancy, France

Concerts de klaxons, cris de joie et corne de brume : la qualification des Bleus en finale de la coupe du monde de foot a fait du bruit dans les rues de Nancy ce mardi soir, notamment au Palais des Sports de Gentilly :

Concerts de klaxons à #Nancy à la sortie de la fanzone #FiersdetreBleuspic.twitter.com/PnSGfjoAVw — France Bleu Sud Lorraine (@bleusudlorraine) July 10, 2018

C'est dans ce bâtiment que la Ville de Nancy a finalement choisi d'organiser en urgence sa fan zone. Sa capacité pouvait atteindre les 6000 supporters. La salle n'était pas remplie mais ils étaient nombreux à venir voir le match sur grand écran :

Le palais des Sports de Gentilly pouvait accueillir jusqu'à 6000 supporters. © Radio France - Marie Roussel

Jusqu'à la première mi-temps, les visages sont crispés. "C'est stressant", confirme Aline, perruque tricolore sur la tête. "C'est étouffant même", renchérit Emilie. Franchement, on a hâte qu'ils marquent parce qu'on a eu beaucoup d'occasions, malheureusement, ce n'est pas allé au fond".

Aline, un peu stressée avant la première mi-temps. © Radio France - Marie Roussel

Puis vient le but, libérateur, de Samuel Umtiti qui libère un peu la tension. Mais l'ambiance reste tendue jusqu'au bout des prolongations. "Il faut juste que l'on tienne les six dernière minutes", exhorte ce supporter. Puis le coup de sifflet final libère le Palais des Sports de Gentilly :

"C'est le deuxième plus beau jour de ma vie", s'émeut un autre supporter. "Le premier c'était en 1998, j'avais dix ans et aujourd'hui j'en ai trente. C'est magnifique". Laura, la trentaine va fêter la victoire en ville. "On se retrouve en finale, c'est le bonheur. Merci les Bleus, vous êtes des Dieux !"