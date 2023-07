VIDÉOS - Les yeux brillent devant le feu d'artifice de Nice

Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées pour assister au feu d'artifice du 13 juillet à Nice. Ce rendez-vous incontournable de célébration de la fête nationale a été avancé d'un jour pour pouvoir rendre hommage aux victimes de l'attentat de 2016.

ⓘ Publicité

Un feu d'artifice de fête nationale le 13 juillet ? Pas de problème !

Un choix que respectent les touristes comme les Niçois rencontrés sur la plage de galets. "C'est normal, nous les Niçois on comprend et on a quand même droit à un feu d'artifice" nous a confié Caroline. Une famille Suisse en vacances est venue assister à l'évènement. La mère est compréhensive avec la situation et le père ajoute : "Chez nous en Suisse, c'est souvent la veille les feux d'artifices donc ça ne nous choque pas". Margaux habite à Nice. Selon elle, c'est important de respecter l'hommage aux victimes mais elle estime qu'il serait possible de faire les deux dans la même journée.

Les curieux sont venus en nombre assister à l'évènement sur la plage de Nice. © Radio France - Julia Beaufils