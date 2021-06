VIDEOS Marineland à Antibes ouvre après 7 mois de fermeture

Marineland avec 122 mammifères marins dont quatre orques rouvre ses portes à Antibes après sept mois de fermeture. Le zoo n'a plus d'ours polaires et s'oriente de plus en plus vers la préservation d'espèces protégées. Mais les militants anti-captivité continuent de demander sa fermeture.

Le soleil de plomb autour des bassins ne découragent pas les visiteurs du premier jour de réouverture ce vendredi 11 juin." j'attendais cela avec impatience, j'avais promis à mes enfants de venir". Des familles avec poussettes se pressent autour des vastes piscines où les dauphins et les orques font des ronds et des sauts dans l'eau :" c'est juste magnifique, j'adore les voir en vrai "..." on ne pourrait pas aller les voir en bateau au bout du monde".

moins de spectacles plus de pédagogie

Le directeur du parc Pascal PICOT rêvait lui depuis l'âge de 14 ans de diriger ce parc " je séchais les cours de maths, j'habitais pas très loin et je prenais le train en cachette pour venir quand j'étais enfant" ... Aujourd'hui le patron de Marineland a du mal à convaincre les militants anti captivité, et à supporter la pression qui monte dans la classe politique. La mode n'est plus au zoo. "Et pourtant nous évoluons, la grande question est de savoir ce que doit être un zoo au XXIeme siècle, moi je choisis notre rôle de préservation des espèces et notre rôle pédagogique. Nous devons enseigner et renseigner les enfants et les familles sur la biodiversité,..., nous faisons de moins en moins de spectacles et de plus en plus d'informations."

La pression des anti captivité

Les députés ont examiné en première lecture un texte qui prévoit la fin de la captivité des mammifères marins, dont les dauphins et les orques. Un texte qui n'en finit pas d'être repoussé et rediscuté. Du coup, les opposants maintiennent la pression pour en finir avec "ces zones de souffrance animale", "ces prisons à ciel ouvert","ces spectacles humiliants pour les bêtes sauvages". Près du plus grand parc animalier d'Europe les manifestations d'opposants vont reprendre dès ce week-end.

Le parc Marineland accueille près d'un millier d'animaux dont 122 mammifères dont 4 orques et 12 dauphins. Il emploie 160 personnes en CDI et jusqu'à 500 saisonniers.

Il accueillait en moyenne 800 000 visiteurs par an avant la crise sanitaire liée au COVID.

