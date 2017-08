VIDEOS - Michel Berger est mort il y a 25 ans : 10 chansons méconnues à redécouvrir

Michel Berger est mort le 2 août 1992, il y a 25 ans jour pour jour, laissant derrière lui une marque indélébile dans l'histoire de la chanson française. Au-delà de ses tubes incontournables, il a interprété de nombreux titres à découvrir... ou redécouvrir !

C'était il y a 25 ans jour pour jour : le 2 août 1992, la France apprenait la mort du chanteur, auteur et compositeur Michel Berger, foudroyé par une crise cardiaque à l'âge de 44 ans. Aujourd'hui encore, l'héritage de Michel Berger reste très présent dans la chanson française : après le succès de la comédie musicale Résiste, le chanteur Christophe Willem et le pianiste Yvan Cassar lui ont rendu hommage aux Francofolies de La Rochelle en juillet.

"La Groupie du pianiste", "Seras-tu là", "Mademoiselle Chang" ou encore "Celui qui chante" : en un peu plus de 20 ans de carrière, Michel Berger a laissé une énorme quantité de tubes absolument incontournables, que chacun peut aujourd'hui fredonner de tête. Mais en douze albums studio et trois opéras rock (oui, trois), Michel Berger a aussi laissé des chansons moins connues, qui valent le coup, aujourd'hui encore, d'être redécouvertes.

Puzzle (1971)

Sortie en 1971 sur le tout premier album de Michel Berger, "Puzzle" est bien plus qu'une chanson. Le chanteur, qui s"était fait connaître dans les années avec quelques 45 tours, propose ici une véritable symphonie écrite pour un orchestre classique et une formation pop (piano, guitare, basse et batterie), flirtant parfois avec la musique classique, parfois avec le rock progressif de ces années-là, évoquant parfois Pink Floyd.

Mais cet album est un échec cuisant. Jamais vraiment rééditée en CD (sauf sur une compilation de titres anciens de Michel Berger), la pièce "Puzzle" fait donc partie des raretés les plus difficiles à trouver de Michel Berger.

A moitié, à demi, pas du tout (1974)

Dans son deuxième album studio, intitulé "Chansons pour une fan", le chanteur prouve déjà l'étendue de son talent de compositeur. Avec cette chanson toute simple, accompagné d'un clavier, d'une guitare, d'une discrète batterie et de quelques sons électroniques, Michel Berger montre qu'il sait créer des mélodies simples mais accrocheuses.

Comme les deux albums précédents, ce disque ne rencontre pas le succès commercial.

Mon fils rira du rock n'roll (1974)

A l'opposé de "A moitié, a demi, pas du tout", alors qu'elle figure sur le même album, cette chanson est un bel exemple de la complexité de certaines compositions de Michel Berger. D'une durée de presque six minutes, cette chanson à tiroirs est presque à elle seule un mini-opéra rock en plusieurs parties, avec une deuxième voix (celle de France Gall), qui entre en jeu dans un deuxième mouvement. Une préfiguration de Starmania, qui arrivera quatre ans plus tard ?

Quand on danse (à quoi tu penses) (1974)

Toute l'efficacité des chansons de Michel Berger est concentrée dans cette chanson, qui elle aussi figure sur "Chansons pour une fan" : six ans avant le succès populaire de "la Groupie du pianiste" et "Quelques mots d'amour", le son caractéristique des chansons de Michel Berger est déjà là. Et pour cause, il s'accompagne déjà de son arrangeur Michel Bernholc, qui l'accompagnera pendant toute la première partie de sa carrière.

L'amour existe encore (1975)

Un extrait du troisième album studio chanté de Michel Berger, "Que l'amour est bizarre" (le quatrième en comptant "Puzzle). Comme tous les précédents, il ne rencontre pas le succès escompté. Pourtant, la carrière de Michel Berger vient de connaître un nouveau rebond, avec le succès de "La Déclaration d'amour", qu'il a écrite pour France Gall.

Paranoïa (1978)

Cette chanson, c'est la grande oubliée de Starmania. Et pourtant, ce titre appelant au retour à la nature est le seul que Michel Berger chante lui-même dans l'album original du spectacle musical. Lorsque l'opéra rock est monté sur scène en 1979, Roddy Julienne interprète la chanson dans la peau du Gourou Marabout. Mais la première version live de Starmania est un échec, et la chanson disparaît de tous les albums et spectacles qui suivent.

C'est pas la peine de vivre (1981)

L'album "Beaurivage", qui sort en 1981, est le deuxième grand succès de Michel Berger, après "Beauséjour" (sur lequel on entendait "La Groupie du pianiste" notamment). Plus sombre, il se conclut par cette chanson, "C'est pas la peine de vivre", qui vaut surtout pour ses deux dernières minutes, presque instrumentales, qui donnent toute leur puissance à ce titre.

Dans le spectacle "Résiste" créé en hommage aux chansons de Michel Berger et France Gall, la chanson a été intégrée et prend toute sa dimension dramatique sur scène.

Mandoline (1983)

Aux côtés de "Voyou", "La minute de silence", "Les princes des villes" et "Diego, libre dans sa tête", on trouve dans l'album "Voyou" sorti en 1983 cette chanson, "Mandoline". Sous ses airs de chanson légère sur une enfant, Michel Berger écrit un texte sur la misère dans les villes.

Chanson pour Man Ray (1990)

L'album "Ca ne tient pas debout" contient l'un des chefs-d'oeuvre de la carrière de Michel Berger, "Le Paradis Blanc", qui a presque éclipsé à elle seule le reste du disque. Et pourtant, on y trouve cette petite perle, un hommage au photographe surréaliste Man Ray.

Un dimanche au bord de l'eau (2015)

Parue en 2015 pour la comédie musicale Résiste, cette chanson a été enregistrée à l'origine pour l'album Beauséjour mais n'a finalement pas été retenue. Avec un nouvel arrangement, et la présence dans les chœurs de France Gall (qui chantait alors pour la première fois depuis plus de 10 ans), entendre à nouveau la voix de Michel Berger sur une mélodie jusqu'alors inconnue est un moment émouvant.

Et aussi : "Dreams in stone" (1982)

C'est le rêve américain de Michel Berger : après Starmania, le compositeur part aux Etats-Unis, un nouveau projet d'opéra-rock, en anglais cette fois, dans la tête. Il s'entoure de musiciens américains, et notamment de ceux du groupe Toto, pour enregistrer cet album de chansons sur lequel il ne pose pas sa voix. Mais l'album ne se vend pas, et le projet d'opéra-rock tombe à l'eau.

Juste avant sa mort en 1992, le rêve international de Michel Berger était sur le point de se concrétiser : porté par le succès de The World is stone par Cyndi Lauper, Starmania était en projet d'adaptation en anglais.