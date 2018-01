La romance fantastique "La forme de l'eau" du mexicain Guillermo del Toro part en tête de la course pour la 90e cérémonie des Oscars, forte de 13 nominations, a annoncé mardi l'Académie américaine des arts et sciences du cinéma. Le drame "Dunkerque" de Christopher Nolan est également bien placé.

Qui va succéder à "Moonlight", Oscar du meilleur film devant "La La Land" l'an passé ? Réponse le 4 mars 2018 lors de la cérémonie, apogée de la saison des prix à Hollywood.

"La forme de l'eau" en tête des nominations devant "Dunkerque"

La romance fantastique "La forme de l'eau" du mexicain Guillermo del Toro part en tête avec 13 nominations. C'est juste en-dessous de "La La Land", qui avait été l'année dernière nommé 14 fois - un record partagé avec "Titanic" (1997) et "Eve" (1950).

Ce conte sur la romance entre une muette et une créature reptilienne est suivi par "Dunkerque", drame sur la Deuxième Guerre mondiale de Christopher Nolan (8 nominations) puis par "3 Billboards : Les panneaux de la vengeance", de Martin McDonagh (7).

La bande-annonce de "La forme de l'eau"

"La forme de l'eau" est sélectionné dans les catégories meilleure actrice (Sally Hawkins), meilleurs seconds rôles (Richard Jenkins, Octavia Spencer), direction de la photographie, scénario, réalisation, et pour la bande-originale composée par le français Alexandre Desplat, entre autres. Ce film souvent drôle où l'héroïne employée de nettoyage dans un laboratoire gouvernemental secret organise l'évasion de son amoureux reptilien captif, a déjà reçu ce week-end le principal prix du syndicat des producteurs d'Hollywood (PGA), un bon indicateur pour l'Oscar du meilleur film.

La bande-annonce de "Dunkerque"

"Dunkerque" est un drame sur la Deuxième Guerre mondiale de Christopher Nolan qui a récolté 8 nominations.

La bande-annonce de "3 Billboards: Les panneaux de la vengeance"

"3 Billboards" a quant à lui récolté dimanche le prix du meilleur ensemble d'acteur et ceux de la meilleure actrice et meilleur second rôle masculin aux SAG, les récompenses du syndicat des acteurs d'Hollywood, un autre baromètre fiable pour les Oscars. Frances McDormand, qui interprète une mère en colère, et Sam Rockwell en policier se retrouvent donc en pôle position dans ces catégories.

Ces trois œuvres sont en lice pour l'Oscar du meilleur film, le plus convoité, aux côtés de "Call Me by Your Name", "Les heures sombres", "Get out", "Lady Bird", "Phantom Thread" et "Pentagon Papers". La réalisatrice de "Lady Bird" Greta Gerwig est la 5e réalisatrice seulement à décrocher une nomination aux Oscars.

"Visages villages", documentaire français

Alors que l'Oscar de la meilleure actrice avait échappé à Isabelle Huppert l'an dernier, la France sera représentée notamment par Agnès Varda et JR pour leur film "Visages villages". Ce dernier est nommé pour le prix du meilleur documentaire selon franceinfo.

Il y a également un film d'animation français parmi les nommés pour l'Oscar du meilleur court-métrage : "Garden Party". Le Français Alexandre Desplat est également nommé pour la meilleure chanson originale.

L'ombre de l'affaire Weinstein

Pour la statuette de meilleur acteur, Gary Oldman, incarnation magistrale de Winston Churchill dans "Les heures sombres", est favori depuis qu'il a récolté un SAG dimanche. Le jeune Timothée Chalamet, d'origine française et parlant couramment la langue de Molière, lui fera concurrence pour "Call Me by Your Name", tout comme Daniel Day-Lewis dans son dernier film avant sa retraite annoncée ("Phantom Thread"), Daniel Kaluuya pour le film d'horreur satirique "Get Out" et le déjà deux fois oscarisé Denzel Washington ("Roman J. Israel, Esq.").

Pour la statuette de meilleure actrice, Margot Robbie, qui interprète la championne de patinage artistique Tonya Harding dans "Moi, Tonya", Saoirse Ronan en adolescente tourmentée dans "Lady Bird", et l'incontournable Meryl Streep en patronne du Washington Post pour "Pentagon Papers" sont également sélectionnées.

Les quelque 6.200 membres de l'Académie des arts et sciences du cinéma, qui décernent les Oscars, sont sous pression pour moins discriminer les femmes à l'heure où Hollywood s'interroge sur sa culture sexiste depuis le scandale Harvey Weinstein.

La liste des nommés

Meilleur film

"Call Me by Your Name"

"Dunkerque"

"Les heures sombres"

"Get out"

"Lady Bird"

"Phantom Thread"

"Pentagon Papers"

"La forme de l'eau"

"3 Billboards, Les panneaux de la vengeance"

Meilleur acteur

Timothée Chalamet, "Call Me by Your Name"

Daniel Day-Lewis, "Phantom Thread"

Gary Oldman, "Les heures sombres"

Daniel Kaluuya, "Get Out"

Denzel Washington, "Roman J. Israel, Esq."

Meilleure actrice

Sally Hawkins, "La forme de l'eau"

Frances McDormand, "3 Billboards, Les panneaux de la vengeance"

Margot Robbie, "Moi, Tonya"

Saoirse Ronan, "Lady Bird"

Meryl Streep, "Pentagon Papers"

Meilleur acteur dans un second rôle

Sam Rockwell, "3 Billboards, Les panneaux de la vengeance"

Woody Harrelson, "3 Billboards, Les panneaux de la vengeance"

Richard Jenkins, "La forme de l'eau"

Willem Dafoe, "The Florida Project"

Christopher Plummer, "Tout l'argent du monde"

Meilleure actrice dans un second rôle

Mary J. Blige, "Mudbound"

Allison Janney, "Moi, Tonya"

Lesley Manville, "Phantom Thread"

Laurie Metcalf, "Lady Bird"

Octavia Spencer, "La forme de l'eau"

Meilleur réalisateur

Guillermo del Toro, "La forme de l'eau"

Christopher Nolan, "Dunkerque"

Jordan Peele, "Get Out"

Greta Gerwig, "Lady Bird"

Paul Thomas Anderson, "Phantom Thread"

Meilleur film en langue étrangère

"The Square" (Suède)

"Une femme fantastique" (Chili)

"Corps et âme" (Hongrie)

"Faute d'amour" (Russie)

"L'insulte" (Liban).

Meilleur film d'animation

"Baby Boss" de Tom McGrath

"Parvana" de Nora Twomey et Anthony Leo

"Coco" de Lee Unkrich et Adrian Molina

"Ferdinand" de Carlos Saldanha

"La passion Van Gogh" de Dorota Kobiela et Hugh Welchman