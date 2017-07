VIDEOS - PHOTOS / Revivez la première soirée du Festival de la Paille de Métabief dans le Doubs

Le Festival de la Paille a débuté ce vendredi soir au pied des pistes de ski de la station de Métabief, dans le Haut-Doubs. Un site exceptionnel, des artistes locaux et internationaux et une ambiance déjantée étaient au programme.

La 17ème édition du Festival de la Paille de Métabief a été lancée ce vendredi soir. Très attendu par les franc-comtois, il a donné le sourire en cette première soirée à 12 000 festivaliers.

Avec Radio Elvis, LP et Dub Inc en tête d'affiche, il ne pouvait que faire des heureux. Les festivaliers ont pu danser tour à tour sur du rock, de la pop et du reggae. A voir en images :

La foule a répondu présent pour le concert de LP en début de soirée. © Radio France - Morgane Schertzinger - France Bleu Besançon

Les festivaliers ont rapidement été mis dans l'ambiance. © Radio France - Morgane Schertzinger - France Bleu Besançon

La chanteuse américaine LP a chanté la quasi totalité de son album "Lost on you." © Radio France - Morgane Schertzinger - France Bleu Besançon

Avec sa voix cristalline et le rythme dans la peau, LP a fait danser les festivaliers. © Radio France - Morgane Schertzinger - France Bleu Besançon

Proche de son public, LP a repris les chansons de son dernier album "Lost on you." Rapidement, le public s'est mis à danser et la paille à voler...

LP a chanté tout juste pendant une heure. © Radio France - Morgane Schertzinger - France Bleu Besançon

Dans les premiers rangs, on s'amuse et on danse en buvant (avec modération). © Radio France - Morgane Schertzinger - France Bleu Besançon

Pendant les concerts, les festivaliers font des pauses repas aux nombreux stands installés. © Radio France - Morgane Schertzinger - France Bleu Besançon

... ou ils font la queue pour une petite bière (à consommer toujours avec modération !) © Radio France - Morgane Schertzinger - France Bleu Besançon

Comme la scène est en bas d'une piste de ski, à l'arrière on est en hauteur et on voit bien ! © Radio France - Morgane Schertzinger - France Bleu Besançon

Pour rendre le festival encore plus marrant, certains ont décidé de se déguiser. © Radio France - Morgane Schertzinger - France Bleu Besançon

REPORTAGE | Les musiques, très variées, ont donné envie aux festivaliers de danser Copier

Au cas où ces images vous auraient donné envie de vous rendre au Festival de la Paille - jour 2, sachez que le samedi affiche complet. 12 000 festivaliers sont à nouveau attendus à Métabief pour applaudir notamment Georgio, LEJ et Matmatah.