VIDEOS & PHOTOS : séance de numérisation 3D au musée Despiau-Wlérick à Mont-de-Marsan

Mont-de-Marsan, France

Ce mardi a eu lieu une séance de numérisation en 3D d’œuvres du musée Despiau-Wlérick, à Mont-de-Marsan. La ville a adhéré l'année dernière à l'association Aliénor, qui a pour but de valoriser les collections des musées adhérents en Nouvelle-Aquitaine. Sept œuvres ont ainsi été numérisées, parmi les plus connues du musée : "La petite landaise", "L'enfant aux sabots", "Rolande, version à demi-grandeur" de Robert Wlérick, "Paulette, buste en hermès", "Apollon" de Charles Despiau, mais aussi l'"Anon ou ânesse de trois semaines" de Jane Poupelet et le "Buste de Jane Poupelet" de Lucien Schnegg.

Au milieu des sculptures du musée Despiau-Wlérick, Vincent Lagardère de l'association Aliénor est en pleine numérisation 3D des sculptures. A la main, il a un scanner qui ressemble à un batteur de cuisine, mais sans les fouets ! Devant lui, une petite sculpture de 1907, "un petit ânon, qui est en bronze, patiné très sombre. On va le filmer, il y a des caméras qui vont prendre à intervalles réguliers des images et on va filmer des portions de l'objet", explique Vincent Lagardère.

Vincent filme sous toutes les coutures, le volume de l'oeuvre est enregistré ainsi que la texture jusqu'à la poussière de plâtre. Mais la numérisation 3D n'est pas aussi simple qu'on pourrait l'imaginer. "Comme ce sont des systèmes optiques, par exemple le scanner préfère le blanc au noir. Pour scanner ce petit âne, je suis obligé de monter, comme on monterait les isos en photographie", poursuit Vincent Lagardère. Et, ces contingences font que ce ne sont pas forcément les œuvres les plus grandes qui sont les plus longues à numériser : "A côté, on a une statue d'un petit garçon en sabots, c'est un plâtre. J'ai dû mettre une demi-heure, le petit âne, je vais mettre une heure. Alors qu'il est trois, quatre, cinq, dix fois plus petit."

Sept œuvres, sur les quelque 2.400 sculptures du Musée Despiau-Wlérick, auront été numérisées sur la journée. Elles seront visibles gratuitement en 3D sur le site internet alienor.org dans le courant de l'été, car il faut finir de travailler toutes les photos prises et puis accompagner chaque sculpture d'un ou plusieurs textes explicatifs.

Plusieurs intérêts à la numérisation 3D

Le musée montois a fait appel à l'association Aliénor pour numériser toutes les fiches des œuvres conservées au musée. La numérisation 3D de sculptures, lui, a plusieurs intérêts notamment pour valoriser des œuvres gratuitement auprès du public qui ne peut pas se rendre au musée, mais aussi auprès des chercheurs, des universitaires. Ces derniers doivent parfois manipuler les œuvres dans le cadre de leur travail, ce qui est assez compliqué. Et puis, il y a un intérêt du point de vue de la conservation pour avoir une image à un instant T et dans le futur entamer un travail de restauration.

Un musée à la maison ? Pour Chantal Davidson, adjointe à la mairie de Mont-de-Marsan, en charge de la culture, cette démarche est aussi une bonne occasion d'attirer le public au musée, et "c'est pour cette raison, que nous ne numérisons qu'un certain nombre d’œuvres. Et puis, vous avez des Montois ne sont jamais venus, peut-être ne savent-ils pas ce qu'il y a et ça va peut-être leur donner envie de venir".

La numérisation de sculptures du musée Despiau-Wlérick à Mont-de-Marsan. Ici, le "Buste de Jane Poupelet" de Lucien Schnegg © Radio France - Valérie Mosnier

La numérisation de sculptures du musée Despiau-Wlérick à Mont-de-Marsan © Radio France - Valérie Mosnier