Pornic, France

Voltige, Rafale, Patrouille de France : pour cette nouvelle édition, le show aérien de Pornic a bien rempli le contrat.

Les spectateurs étaient nombreux à s'installer deux heures avant le spectacle, à l'heure du déjeuner.

Pornic prêt à accueillir le meeting aérien #patrouilledefrancepic.twitter.com/a947tmhC9y — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) July 22, 2018

Ce sont les parachutistes du GIGN et de l'Armée de l'air qui ont ouvert le show, très apprécié.

Mais beaucoup attendaient le retour du Rafale cette année. "On ne le voit pas arriver, on ne l'entend pas et tout d'un coup on le retrouve au dessus de nos têtes."

On l’entend ... mais où est le Rafale ? Le meeting aérien de #Pornic continue pic.twitter.com/ivkIlKcBvc — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) July 22, 2018

Enfin, la Patrouille de France s'est emparée du ciel pour un show final aux couleurs de la France.