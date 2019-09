VIDEOS - Revivez le premier soir du tout jeune festival de musique "V and B Fest'" à Craon en Mayenne

La première édition du festival de musique "V and B Fest'" a été lancée ce vendredi 13 septembre à Craon. Pour ce premier soir, IAM et Big Flo & Oli notamment, ont donné des concerts. Plus de 15 000 personnes sont venues les applaudir. Un grand succès avec quelques couacs malgré tout.