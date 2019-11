VIDEOS - Tréteaux Chantants : ils ont plus de 50 ans et font un concours de chant devant 4.000 personnes

Brest, France

Brel, Aznavour, Nougaro... Ce sont des standards de la chanson française que chacun des douze concurrents a choisi d'interpréter pour la finale du pays de Brest des Tréteaux Chantants. Le radio crochet, réservé aux plus de 50 ans, a rassemblé plus de 4.200 spectateurs dans l'Arena pour assister au spectacle.

"Avec les sélections, c'était la première fois que je chantais sur scène, confie Nathalie Masoero. Je me suis lancée ce challenge car d'habitude j'ai le trouillomètre à zéro et je suis incapable de prendre la parole devant un public !". Elle a choisi de reprendre "La chanson des vieux amants", un titre qui lui tient à cœur. "Mon mari était dans la salle mais je n'osais pas regarder, et j'ai refusé de savoir où s'installait mon fils pour ne pas stresser en le voyant !", plaisante la quinquagénaire. "Le pire c'est de louper des mots", confie Chantal Pelle qui est revenue pour une deuxième participation : "il y a deux ans, j'avais même fait des fausses notes ! _Cette fois, ça va, on connaît déjà la salle_".

Les habitués comme Guy Lastennet ne sont pas moins anxieux au moment de leur passage : "c'est la sixième fois que je participe, et je n'ai jamais été autant stressé, admet-il. C'est peut-être parce qu'on vieillit !". Il a pourtant remporté le concours en 2009 et a fini trois fois deuxième. De quoi reconnaître certaines têtes d'année en année. "On est devenu un vrai groupe d'amis concurrents", lance-t-il.

C'est Christiane Malez (de Plounéour-Brignogan-Plages) qui a gagné le concours cette année, avec son interprétation de "Ma fille, mon enfant" de Serge Reggiani. Le prix du public revient à Georges Ropars, pour "Et maintenant" de Gilbert Bécaud.