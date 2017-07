VIDEOS - Trois questions autour du Mondial Air Ballons 2017

D'où vient le mot montgolfière, pourquoi Chambley, pourquoi les vols ont-ils lieu tôt le matin ou tard dans la journée ? Trois questions essentielles et leurs réponses en vidéo, pour bien vivre le Mondial Air Ballons, du 21 au 30 juillet, en Lorraine.

A l'occasion du Mondial Air Ballons 2017, du 21 au 30 juillet, en Lorraine, France Bleu Lorraine vous apprend -ou vous rappelle- trois choses essentielles, sur les origines de la montgolfière, sur le choix de Chambley pour organiser la manifestation et sur cette manie qu'ont les aérostiers de décoller au petit matin et en soirée.

Pourquoi appelle-t-on une montgolfière... montgolfière ?

A l'origine étaient les frères Montgolfier, qui inventèrent le ballon à air chaud dans leur région natale d'Ardèche et à Avignon. Mais c'est un Messin, Jean-François Pilâtre de Rozier qui, avec d'autres pionniers comme Jean-Baptiste Réveillon et André Giroud de Villette, a testé le premier les vols habités. La montgolfière est donc un peu aussi lorraine. Pilâtre, lui, y laissera la vie en 1785, lors d'une tentative de traversée de la Manche dans sa rozière, un ballon mixte à air chaud et hydrogène.

Pourquoi le Mondial Air Ballon est-t-il organisé à Chambley ?

De 1953 à 1967, le site de Chambley-Bussières en Meurthe-et-Moselle a accueilli l'une des 14 bases aériennes que la Lorraine ait connues. Chambley Air Force Base (Otan) est revenue à l'armée française après le départ des Américains. Avec ses grandes pistes, son accessibilité, son positionnement géographique et l'absence de lignes à haute tension, préjudiciables aux montgolfières, c'était le site rêvé pour une grande manifestation aéronautique. Le Mondial Air Ballon (qui ne s'appelait pas encore MAB) s'y est installé dès 1993, mais il a fallu beaucoup de travail pour aménager le site.

A l'époque de l'Otan, un certain Michaël Collins a été commandant en second de la base. C'est l'un des pilotes de l'expédition Apollo 11 qui a permis, en 1969, à Buzz Aldrin et Neil Armstrong de marcher sur la Lune. Il s'est marié sur la base en 1957 et, dix ans plus tard, le maire de Chambley l'a invité à renouveler ses voeux dans la petite commune lorraine.

Pourquoi décoller tôt le matin ou tard dans la journée ?

Revenons aux fondamentaux : la montgolfière est un ballon à air chaud qui vole parce que l'air chaud est plus léger que l'air froid. Concrètement, avant le vol, l'enveloppe est remplie d'air que l'on chauffe avec un brûleur à gaz propane. Tout au long du vol, on chauffe l'air, régulièrement, afin d'orienter le ballon vers le sol ou le ciel, afin de bénéficier des courants d'air. Pour voler dans de bonnes conditions, il faut donc bénéficier des températures douces -en été- du petit matin et du début de soirée. C'est aussi un moment où le vent est calme. Mais de mauvaises conditions météo peuvent conduire à annuler les vols.

Au Mondial Air Ballons, les vols de masse ont lieu à 6h15 et 18h30, tous les jours. Consultez le programme des vols, démonstrations et animations sur le site des organisateurs. Un vol dure en moyenne une heure à une heure et demie.

