VIDEOS - Un vendeur de légumes, un agriculteur, un VRP, un carreleur chantent et cartonnent sur YouTube

Saint-Brice, France

Originaires de la Mayenne et de la Sarthe, les six membres du groupe "Sans Prétention" font le "buzz" sur la célèbre plateforme de vidéos. La grande originalité de ce groupe, c'est le parcours des six chanteurs et musiciens : agriculteur, vendeur de légumes sur les marchés, carreleur, commercial.