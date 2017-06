VIDÉO - Venterol : Benoît Poelvoorde et Édouard Baer, amoureux du Sud Drôme

Depuis le début du mois de juin, Édouard Baer et Benoît Poelvoorde sont sur le tournage de "Raoul Taburin" à Venterol. Très accessibles et très drôles, les deux célèbres acteurs ont su conquérir le cœur des habitants et sont tombés amoureux du Sud Drôme.

Benoît Poelvoorde et Édouard Baer craquent pour le Sud Drôme ! Depuis le début du mois de juin, les deux stars du grand écran tournent le film "Raoul Taburin" à Venterol. Ce long-métrage réalisé par Pierre Godeau est une adaptation d'un livre illustré de Sampé, l'auteur du "Petit Nicolas".

Deux comédiens drôles et accessibles

Dans ce film "Raoul Taburin", Benoît Poelvoorde joue le rôle principal, celui de Raoul, réparateur de vélo qui ne sait pas faire du vélo. Édouard Baer joue le rôle de son ami.

Entre les prises, Benoît Poelvoorde et Édouard Baer multiplient les blagues et les discussions avec les habitants qui assistent au tournage. © Radio France - Mélanie Tournadre

Arrivée fin février, une équipe d'une cinquantaine de personnes (menuisiers, peintres, sculpteurs, décorateurs, etc.) a transformé Venterol en "Saint-Céron", du nom du village dans le livre de Sempé. Ce tournage est un sacré chamboulement et une très belle aventure pour la petite commune drômoise de 700 habitants. De nombreux habitants assistent au tournage, sur la place du village.

L'équipe du film a investi le petit village de Venterol dans le Sud Drôme pour le tournage. © Radio France - Mélanie Tournadre

Les deux stars sont arrivées au début du mois de juin et se sont très vite intégrées au petit village. Benoît Poelvoorde et Édouard Baer discutent avec les habitants entre deux prises et multiplient les blagues "Ils sont très gentils, ils serrent la main à tout le monde, c'est vraiment agréable" explique Michel qui habite à Venterol et qui a été figurant sur le film. "C'est vraiment une très belle aventure pour notre village" insiste Dominique Jouve, le maire de Venterol.

"Ils sont très sympas avec tout le monde, on imagine toujours que les stars sont inaccessibles, ce n'est pas du tout le cas les concernant"

De vrais-faux commerces ont été créés dans les garages et maisons d'habitants, sur la place du château. © Radio France - Mélanie Tournadre

Les habitants de Venterol trouvent que les deux acteurs sont très accessibles et apprécient les discussions avec eux. "Ils sont agréables tous les deux vraiment, c'est un plaisir d'avoir toute cette vie dans le village" explique Elise qui habite sur la place principale et dont la maison a été transformée en bureau de poste pour le tournage.

"Ils vont vraiment nous manquer, on voudrait qu'ils restent ; la place va être tellement vide quand ils seront partis"

Baer et Poelvoorde sous le charme du Sud Drôme

Édouard Baer et Benoît Poelvoorde prennent le temps de discuter avec les habitants et de leur serrer la main. © Radio France - Mélanie Tournadre

Le tournage se passe bien et l'ambiance est très détendue à Venterol.

Le tournage de "Raoul Taburin" doit se terminer la semaine prochaine à Venterol. © Radio France - Mélanie Tournadre

A l'heure de l'apéro, l'équipe du film, les comédiens et les habitants se retrouvent sur la place centrale du village. Ils sont également été conviés en mairie, ce mardi soir, pour célébrer le tournage du film.

Apéro convivial avec les acteurs, l'équipe du film et les habitants sur la place principale de Venterol. © Radio France - Mélanie Tournadre

Les deux acteurs disent apprécier le village et ses habitants. Édouard Baer et Benoît Poelvoorde sont visiblement tombés amoureux du Sud Drôme. "Cette région est touchée par la grâce" assure Benoît Poelvoorde. "Les gens sont verts ici, je rencontre de sgens qui ont 80 ans et qui sont d'une vigueur rare, costauds comme une vigne, comme un olivier !" explique le comédien belge avec beaucoup d'humour.

"J'ai rarement été aussi ému que par les gens d'ici, ils sont vraiment gentils, partageurs, heureux et généreux"

Benoît Poelvoorde et Édouard Baer se prêtent au jeu des photos sur le tournage du film "Raoul Taburin" dans le Sud Drôme. © Radio France - Mélanie Tournadre

Édouard Baer, plein d'humour également, prend le temps de discuter avec les anciens du village et il apprécie ces échanges de petit village, loin de Paris. "Ce sont les paysages qui m'ont d'abord stupéfait, puis les habitants qui ont une véritable sincérité ici, on est bien".

"Ce tournage me rappelle ceux de Tati, dans de petits villages où on est loin de Paris et où on échange simplement avec les gens"

Édouard Baer se prête au jeu des autographes sur le tournage du film "Raoul Taburin" à Venterol, dans le Sud Drôme. © Radio France - Mélanie Tournadre

Les acteurs et les habitants en profitent car la semaine prochaine le tournage sera terminé à Venterol. Le maire du petit village est ravi de cette belle aventure : "le tournage nous a déjà amené beaucoup de touristes et de curieux, dans les gîtes et chambres d'hôtes et j'espère qu'après la sortie du film il y en aura encore beaucoup d'autre" explique Dominique Jouve.

Le film "Raoul Taburin" devrait sortir au cinéma au printemps prochain.