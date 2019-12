VIDÉOS : visite en avant-première du centre aqualudique de Valence

Le centre aqualudique de Valence (Drôme) ouvre ce samedi aux baigneurs après un an et demi de travaux sur le site de l'Epervière.

Valence, France

Après 18 mois de chantier et quelques polémiques, les habitants vont pouvoir découvrir le centre aqualudique de Valence : 4 300 m² de bassins intérieurs et extérieurs, de jeux, de toboggans, de sauna, hammam et fitness.

Le centre aqualudique de Valence (Drôme) © Radio France - Nathalie Rodrigues

De grandes baies vitrées offrent une vue sur le Rhône et Crussol depuis les bassins. Le bassin intérieur fait 25 mètres de long, 17 au plus large, avec trois couloirs de nage. Il y a également un espace pataugeoire et deux toboggans.

Trois couloirs de nage aussi pour le bassin extérieur et des zones de détente ; un espace de jeux avec brumisateurs, pistolets à eau pour les enfants, et trois toboggans : une "Rivière", un toboggan adrénaline et un pentagliss (4 pistes).

Cinq toboggans, deux intérieurs et trois extérieurs, au centre aqualudique de Valence (Drôme) © Radio France - Nathalie Rodrigues

Pour accéder à ces espaces, le tarif est de 5 euros par adulte, 4 euros par enfant l'hiver ; 9 euros par adulte, 6,50 euros par enfant l'été.

"Peut-être qu'on pourrait comparer ces tarifs à ceux d'une place de cinéma, elle est entre 8 et 12 euros" argumente Nicolas Daragon, le président de Valence Romans Agglo, "là, on va payer 5 ou 4 euros en période hivernale, 9 ou 6,50 euros en période estivale pour avoir accès à l'ensemble des toboggans et des attractions du site, sauf les espaces traditionnellement en supplément : la balnéothérapie et la piscine à vague pour faire du surf. Je rappelle qu'on a un centre aqualudique qui est d'une superficie pas égalée dans la région."

La zone de jeux pour enfants extérieure du centre aqualudique de Valence (Drôme) © Radio France - Nathalie Rodrigues

Espace bien-être et surf

L'espace bien-être comprend un hammam, deux cabines de sauna, des bassins à remous intérieur et extérieurs. Tarif : 16 euros l'entrée (donne accès aussi aux bassins principaux du centre aqualudique) ou 590 euros de forfait annuel.

L'espace sauna / bien-être au centre aqualudique de Valence (Drôme) © Radio France - Nathalie Rodrigues

Un bassin particulier, un simulateur de glisse, a également été créé avec possibilité de s'initier au surf, à la bouée tractée, au body surf. Les 30 minutes coûtent 18 euros pour un adulte, 12 euros pour un enfant.

Enfin, un espace fitness complète le centre aqualudique : deux salles avec des appareils de musculation et de l'espace pour faire des cours collectifs.

14 millions d'euros investis par l'agglomération

L'investissement pour l'agglomération Valence/Romans est de 14 millions d'euros.

Près de 300 000 visiteurs sont attendus chaque année, dont 40% l'été. 21 personnes travaillent au centre aqualudique, avec des renforts attendus l'été.