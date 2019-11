VIDÉOS - Vivez ou revivez les Illuminations de Noël de Laval, 25ème édition

Laval, France

prélude à Noël et à la fin de l'année. C'est devenu une telle tradition que les organisateurs attendaient 35 000 personnes ce samedi 30 novembre au soir, pour la 25ème édition de cette mise en lumière sur le thème "Noël renversant". Elle va durer cinq semaines, jusqu'au 6 janvier 2020. Entre la rue de la Paix et le Château-Neuf, en passant par le quai Sadi Carnot et le pont Aristide Briand, des milliers de curieux ont effectivement bravé la pluie et le froid pour mettre quelques paillettes lumineuses dans leurs yeux.

18h15 : avant l'image, le son

La mairie de Laval avait prévu des animations dans les rues dès 17 heures, horaire où les restrictions de circulation se sont logiquement intensifiées dans le centre-ville. En attendant le spectacle pyrotechnique et les impressionnants feux d'artifice prévus à 18h15, les visiteurs ont pu se réchauffer un peu avec les musiciens et artistes sur échasses qui se baladaient dans la foule.

Ceux qui avaient investi le parvis de l'hôtel de ville ont également été servis par un concert de percussions.

Un concert pour le plaisir des oreilles ... avant le plaisir des yeux et les feux d'artifices tirés du quai Sadi Carnot. © Radio France - Simon de Faucompret

18h45 : feux d'artifice et pyrotechnie

Mais les milliers de curieux étaient surtout là pour le spectacle visuel, qui s'est lancé à 18h45 du quai Sadi Carnot, des deux côtés d'un pont Aristide Briand noir de monde : les feux d'artifice des Illuminations lavalloises, en musique.

Une attraction de douze minutes attendue et applaudie par le parterre de visiteurs, resserrés et parfois abrités sous les parapluies.

Les Illuminations lavalloises, cuvée 2019 : c'est sous la pluie ! © Radio France - Simon de Faucompret

Deux feux pour le prix d'un, de chaque côté du pont Aristide Briand qui enjambe la Mayenne. © Radio France - Simon de Faucompret

19 heures, pétantes : on appuie sur l'interrupteur

À peine le bouquet final s'est-il éteint dans le ciel lavallois, que la rangée de décorations entre la rue de la Paix et la mairie s'allume : il est 19 heures, Laval est officiellement mise en lumière dans l'attente de Noël !

En vérité, ce sont 442 000 ampoules qui viennent de se mettre en marche jusqu'au parvis du Château-Neuf, décoré notamment d'une grande boule de Noël ... qui renferme une boîte aux lettres destinée au Père Noël ! De quoi encourager les enfants à lui écrire un mot avant le 15 décembre.

Et les enfants, pendant cette soirée d'illuminations lavalloises, il y en avait beaucoup plus qu'en apparence. Plusieurs milliers, au moins.