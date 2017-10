VIDÉOZAP - Aux Etats-Unis, l'émouvante chanson d'une chorale d'enfants

Cette vidéo a été vue des millions de fois aux Etats-Unis depuis une semaine. Cette chorale de Baltimore, qui interprète la chanson "Rise up", a touché les internautes.

C'est une vidéo qui a ému les Etats-Unis, quelques jours après la tuerie de masse perpétrée à Las Vegas, qui a endeuillé le pays : dans cette séquence, on y voit les élèves de la chorale gospel de l'école catholique Cardinal Shehan de Baltimore, dans l'Etat du Maryland, reprendre la chanson "Rise Up" de la chanteuse Andra Day.

C'est la professeure de chant de la chorale qui a filmé la séquence et l'a diffusée en direct sur Facebook, le 27 septembre dernier. Mais c'est sa reprise sur une page spécialisée dans les performances de chorales, le 4 octobre, qui a fait bondir sa popularité. Dans les jours qui ont suivi que la vidéo est devenue virale : selon la presse locale, elle a été partagée près de 200.000 fois, et vue plus de 8 millions de fois.