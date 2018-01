C’est la récré mon BB? Personne n’a le monopole d’une suite d’accords Monsieur « Me Myself and I » et personne n’a le monopole d’un thème : relis « si... » de kipling, enfin lis-le plutôt... bonne année quand même... @Benjamin_Biolaypic.twitter.com/kxxZPuGJ1i