France

C'est l'histoire banale d'un jeune homme qui attend son train sur le quai de la gare. Poche avant... rien ! Poche arrière.. non plus ! Le regard affolé, notre voyageur bascule aussitôt dans la peau d’un naufragé, le nez dans le sable d’une île déserte.. Comment survivre ? Seule solution, faire du feu, avec deux silex. Robin Crusoé est désormais bien barbu. Il fabrique un abri de fortune qui s’écroule. Il tente de pêcher avec un simple bâton. Il veut cueillir des bananes mais tombe lourdement et se casse une jambe. Il écrit "Help" sur la plage, mais personne ne le voit. La nature est définitivement hostile. Le jour, cette chaleur suffocante, la nuit, ce froid qui vous ronge les os, sans parler des orages. Robinson fabrique un radeau qui chavire aussitôt. Et voilà maintenant cette mygale qui se promène sur son pantalon. Poche avant, poche arrière... Pas de mygale, mais le portable ! Il est là ! Retour sur le quai de la gare. Un immense soupir de soulagement vient conclure cette vidéo signée Orange qui promet de vous prêter un téléphone en cas de souci.