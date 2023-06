Vieilles Charrues : 2.000 places pour les Red Hot Chili Peppers remises en vente ce jeudi 15 juin à midi

Le festival des Vieilles Charrues met en vente 2.000 nouvelles places pour la journée du 17 juillet, ce jeudi 15 juin à midi, sur son site internet . Il s'agit de places laissées par des acheteurs qui avaient contracté l'assurance annulation, ou des places mise de côté pour des partenaires, que le festival met en vente, "pour lutter contre le marché noir." La jauge de 55.000 spectateurs reste inchangée. Cette journée de clôture est au prix de 67 euros hors frais de location (3 euros), soit 70 euros. Elle propose aussi à l'affiche Nova Twins, Silmarils, Skip The Use et The Inspector Cluzo.

ⓘ Publicité

Des questions sur ces billets nominatifs ?

Selon le festival, ces billets très prisés ont commencé à alimenter un marché noir. Ces 2.000 nouvelles places devraient donc faire descendre la pression. Sachez qu'une bourse à la revente sera aussi ouverte le 23 juin. Cette bourse permet de revendre les billets, y compris nominatifs, en changeant le nom. Quant à ceux qui possèdent plusieurs billets au même nom, ils ont jusqu'à 48 heures avant le début du festival pour renommer leur billet.