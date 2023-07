Vieilles Charrues : le concert de Soprano traduit en langue des signes, une première pour le festival

Pour cette 31ᵉ édition des Vieilles Charrues, le festival a décidé d'innover et de proposer un show traduit en langue des signes. Ce dimanche 16 juillet, le concert de Soprano a en effet été accompagné par deux interprètes, Aurélie et Perrine. Membres et cofondatrices du collectif 10 doigts en cavale , elles ont "chansigné" le spectacle, c'est-à-dire que les deux jeunes femmes ont traduit les chansons du rappeur en temps réel, au rythme de la musique.

Trois mois de préparation

Il leur a fallu pas moins de trois mois de préparation, le temps d'apprendre les chansons de Soprano, de les traduire et de les mémoriser. Les deux interprètes se sont complètement plongées dans l'univers du chanteur, pour pouvoir traduire les jeux de mots, les expressions, les émotions. Ce qui demande un travail colossal.

Aurélie et Perrine, les deux interprètes en langue des signes au concert de Soprano aux Vieilles Charrues. © Radio France - Corentin Dévé

Les équipes de Soprano les ont intégrées au show, Aurélie et Perrine ont enfilé les mêmes costumes que les danseurs sur scène. La scénographie a également été adaptée et pensée pour qu'on puisse bien les voir. Et bien sûr, leur interprétation était diffusée sur les écrans géants autour de la scène.

Aurélie et Perrine ont déjà traduit les concerts de plusieurs artistes, d'Orelsan à Tryo, et ont participé à d'autres festivals comme le Printemps de Bourges ou les Francofolies. Les 11 membres du collectif 10 doigts en cavale traduisent chaque année une cinquantaine de concerts.